Ljubav utkana u javor i trešnju: Prijedorčanin posvetio život ručnoj izradi tambura (FOTO)

Rade Starčević iz Prijedora prodao je i poklonio više od 300 tambura koje je ručno izradio.

Izvor: SRNA/Zora Savić

Ručno rađeni narodni instrument tamburicu trožicu i ličku tamburu četvorožicu pokazao je i u Novom Gradu.

Starčević, koji je rođen u Knežpolju, priča da je kao dijete gledao stare ljude kako sviraju tamburu pa je i njega vuklo da to radi.

"Govorili su - `Ostavi, dijete, pukne žica`, a žice ne možeš naći. Mene je vuklo do kraja minulog rata, a kad se rat završio počeo sam da pravim tambure", kaže on i dodaje da je uzimao stare tambure, gledao kako su napravljene i postepeno se usavršio.

Starčević napominje da za izradu tambure prvo treba naći kvalitetno drvo javora, trešnje, šljive, oskoruše ili jasena.

"Drvo se suši najmanje tri godine i onda od takvog suvog i tvrdog drveta treba napraviti tamburu koja može da svira", objašnjava on i dodaje da za izradu koristi dlijeto, žagu, staklo i sjekiru, bez ikakvih mašina.

On ističe da tambure traže ljudi srednje generacije i stariji, a rijetko mladi.

"Čuvam ih od zaborava, valjda će nekad neko da spomene mene i moje tambure", kaže Starčević.

On dodaje da je ovaj narodni instrument izrađen njegovim rukama, osim Evrope, stigao i u Australiju i Ameriku.

"Član sam Etno-društva `Srpski sokolovi Kozare` Urije. Putujemo i ja pokazujem i prodajem svoje tambure", kaže Starčević.

On ističe da se ljudi obično dive njegovim tamburama i da će ovaj instrument izrađivati dok god može.