Slavko iz Dervente - majstor za šargije, violine i saz (FOTO)

Sedamdesetogodišnji Slavko Marković iz Donjih Živinica kod Dervente, a više od pet decenija pravi šargije, žičane instrumente posebno popularne u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

"Otac mi je radio šargije, radio je ali on godišnje napravi dvije tri kod kuće, a pošto nas je bilo puno u kući, devetoro nas je bilo onda sam da i ja nešto krenem, otac me molio da iskopam šargiju ali da ne smijem razbiti, pa je ostavljao pa će on doraditi. I tako život me je natjerao na to da to počnem raditi", kaže Marković.