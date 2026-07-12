Znate li šta je teremin? Zvuči kao plač, smiruje živce, a za njegov razvoj je zaslužan i Tesla

Teremin je jedan od najčudnijih instrumenata na svijetu, koji ne zahtijeva dodir da bi se svirao, a njegov zvuk nema ravnog među postojećim instrumentima.

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Teremin jedan je od prvih elektronskih muzičkih instrumenata, a jedini je instrument čije sviranje uopšte ne traži fizički kontakt. Njegov neobični zvuk podsjeća na plač ili na mačije mjaukanje, a stvara se vibracijom dvije metalne žice.

Za njegovo nastajanje zaslužan je ruski fizičar Lev Termen 1920. godine čija je prvobitna namjera bila da, uz pomoć radio talasa, mjeri određena svojstava gasova. Ipak, kako je otkrio da njegov instrument proizvodi predivan plačni zvuk, Lev je odmah uvidio umjetnički potencijal u svom izumu.

Izvor: The History Collection / Alamy / Profimedia

Lenjin je imao čast da prvi čuje zvuke instrumenta 21. vijeka na koncertu u Kremlju 1922. godine. Čuveni naučnik Albert Ajnštajn 1927. godine je takođe prisustvovao, kako su njegovi savremenici koncert opisali "najčudnijim svih vremena". Bio je oduševljen mogućnostima novog muzičkog instrumenta.

"Jasan ton koji odzvanja kroz prostor je zaista novi fenomen. To je neutralan ton koji snažno utiče na naše živce", tada je rekao Ajnštajn, prenosi blog Charlie Draper.

U intervjuu iz 1989. godine sa muzikološkinjom Olivijom Matis, Lev Teremen je izrazio stavove o svom instrumentu.

"Nisam bio zadovoljan mehaničkim instrumentima koji su postojali, kojih je bilo mnogo. Svi su bili napravljeni koristeći bazične principe i nisu bili fizički dobro urađeni", prenosi BBC.

Kako se svira teremin?

Teremin se obično sastoji od kućišta sa dvije metalne antene koje stvaraju elektromagnetno polje i tako detektuju položaj muzičara. Iako izgleda komplikovano, njegova upotreba prilično je jednostavna.

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Dok izvođač stoji ispred instrumenta i pomjera ruke u blizini antena, između njega i samih antena stvara se elektromagnetno polje. Kapacitet ovog elektromagnetnog polja mijenja se u zavisnosti od udaljenosti muzičara od instrumenta, pa se upravo promjenom tog rastojanja i položaja ruku kontroliše sam zvuk.

Iako ga nije lično izmislio, Teslina otkrića popločala su put stvaranja ovog neobičnog instrumenta.

Nikola Tesla

Izvor: The History Collection / Alamy / Profimedia

Vertikalna antena, koja je u obliku štapa, kontroliše visinu tona. Što je ruka bliže ovoj anteni, ton je viši.

Horizontalna antena, u obliku petlje, kontroliše jačinu zvuka, odnosno dinamiku. Pomjeranjem ruke ka ovoj anteni zvuk postaje tiši, a udaljavanjem postaje glasniji.

Kako teremin zvuči, možete da poslušate ovdje:

Klara Rokmore svira Teremin Izvor: You Tube

(MONDO)