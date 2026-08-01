Dirljiv ili opasan susret? Snimak djevojke i delfina Olivera u Hrvatskoj podijelio internet (Video)

Društvene mreže preplavili su snimci delfina Olivera, koji je doplivao u hrvatsko primorje i privukao veliku pažnju turista i lokalnog stanovništva.

Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Na TikTok-u se posebno izdvojio video u kojem se djevojka igra sa delfinom, dok on kruži oko nje i djeluje veoma radoznalo. Riječ je o Oliveru, delfinu koji je postao popularan po tome što voli da prilazi ljudima, a kojeg je nedavno Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj, uspio da snimi izbliza.

Video je za kratko vrijeme prikupio veliki broj pregleda, ali i potpuno podijelio komentare. Dok jedni smatraju da je riječ o prelijepom i nesvakidašnjem susretu, drugi upozoravaju da ovakvo ponašanje može da bude opasno i za čovjeka i za samu životinju.

Mnogi korisnici društvenih mreža ističu da bi delfin jednostavno otplivao da mu ljudsko prisustvo smeta, dok drugi podsjećaju da je Oliver ipak divlja životinja čije ponašanje ne može da se predvidi.

Zašto stručnjaci savjetuju da se delfini ne dodiruju?

Iako delfini važe za izuzetno inteligentne i društvene životinje, stručnjaci širom svijeta godinama upozoravaju da susreti sa njima treba da ostanu na bezbjednoj udaljenosti.

Prije svega, ljudi mogu da prenesu delfinima različite bakterije i viruse na koje oni nisu otporni. Čak i kada čovjek nema nikakve simptome bolesti, određeni mikroorganizmi mogu da budu ozbiljan rizik za morske sisare, posebno ako je životinja već iscrpljena, pod stresom ili povrijeđena.

S druge strane, ni ljudi nisu potpuno bezbjedni. Delfini, uprkos svom prijateljskom izgledu, mogu snažno da udare repom ili tijelom, da ugrizu ili slučajno da povrijede osobu ukoliko se osjete ugroženo ili iznenada promijene ponašanje. Kao i druge divlje životinje, mogu da prenose određene bakterije i druge uzročnike bolesti.

Ako je zaista povrijeđen, mir mu je najpotrebniji

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Oliver ostao sam zato što je povrijeđen i da je njegovo jato nastavilo dalje. Iako te informacije nisu zvanično potvrđene, ukoliko je delfin zaista iscrpljen ili ima zdravstveni problem, dodatno približavanje ljudi može da mu izazove još veći stres.

Zbog toga organizacije koje se bave zaštitom morskih sisara uglavnom savjetuju da se divlji delfini ne hrane, ne dodiruju, ne jure i da im se ne preprečuje put. Najbolje što možemo da uradimo jeste da ih posmatramo sa pristojne udaljenosti i pustimo ih da sami odluče kuda će nastaviti.

Koliko god susret sa delfinom bio uzbudljiv i predstavljao prizor koji se pamti cijeli život, upravo je poštovanje njihove slobode najbolji način da ih zaštitimo.

(MONDO)