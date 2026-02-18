logo
Zalutao u slatku vodu: Dobri delfin snimljen u rijeci Jadro (VIDEO)

Zalutao u slatku vodu: Dobri delfin snimljen u rijeci Jadro (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Dobri delfin (Tursiops truncatus) primijećen je danas, 18. februara u rijeci Jadro koja prolazi kroz Solin u Hrvatskoj.

Delfin u Hrvatskoj ušao u rijeku Izvor: Facebook/Javna ustanova "More i krš"

Video i fotografije delfina objavila je Javna ustanova "More i krš" na svom Facebook profilu gdje su naveli da je delfin vjerovatno zabunom ušao u slatkovodni sistem.

"Ovim putem molimo sve građane i prolaznike da ne uznemiravaju životinju, da ne pokušavaju da joj prilaze, da je hrane ili na bilo koji način ometaju, kako bi joj se omogućio bezbjedan i samostalan povratak u more", saopštila je Javna ustanova "More i krš".

U saradnji sa Ministarstvom zaštite okoline i zelene tranzicije, čuvari prirode ove ustanove nalaze se na terenu i kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje.

Inače, dobri delfin je strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje.

(Mondo)

Tagovi

Hrvatska delfin

