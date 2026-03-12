logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto svi pričaju o proteinima za doručak? Evo kako utiču na tijelo i koliko treba da ih jedemo

Zašto svi pričaju o proteinima za doručak? Evo kako utiču na tijelo i koliko treba da ih jedemo

Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte zašto je doručak bogat proteinima najbolji početak dana, kako utiče na sitost i metabolizam, i koliko proteina je potrebno za zdravo i energično jutro.

Zašto je dobro da jedemo proteine Izvor: Shutterstock

Posljednjih godina primjetan je trend da doručak sve više sadrži proteine umjesto ugljenih hidrata. Jaja, grčki jogurt, svježi sir i proteinski napici zamjenjuju hleb, krofne i žitarice, a razlog nije samo moda. Naučna istraživanja potvrđuju da doručak bogat proteinima pomaže u održavanju zdrave tjelesne mase, daje dugotrajan osjećaj sitosti i povećava energiju tokom dana.

Zašto su proteini važni

Proteini utiču na hormone koji kontrolišu glad i sitost. Jutarnji obrok bogat proteinima smanjuje hormon gladi grelin i podstiče hormone sitosti PYY i GLP-1. Rezultat je osjećaj sitosti koji traje satima, što smanjuje potrebu za užinama i prejedanjem kasnije tokom dana.

Metabolizam i kontrola težine

Proteini imaju najveći termički efekat od svih makronutrijenata – telo troši više energije da ih svari. Visokoproteinski doručak može sagorjeti dodatnih 80–100 kalorija dnevno, ubrzava metabolizam i pomaže u očuvanju mišićne mase. Studije pokazuju da povećanje unosa proteina može smanjiti ukupni dnevni unos kalorija i dovesti do gubitka kilograma bez osjećaja gladi.

Doručak
Izvor: Tekkol/Shutterstock

Koliko proteina treba doručkovati

Stručnjaci preporučuju 20–30 grama proteina za prvi obrok. To je lako postići kombinacijama poput šolje grčkog jogurta, tri jaja ili proteinske mjerice u ovsenoj kaši ili smutiju. Važno je rasporediti unos proteina ravnomerno tokom dana, a doručak je najbolje mjesto za početak, piše 24sata.hr

Dobar primjer je kombinacija dva jaja (12 g proteina), kriške integralnog tosta s avokadom i tri kašike sjemenki konoplje (10 g proteina). Ostale opcije uključuju svježi sir s bobičastim voćem, zobenu kašu s orašastim plodovima ili doručak-burrito s crnim grahom i tofuom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

proteini doručak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA