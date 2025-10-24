logo
Doručak prije ili poslije 11 sati? Naučnici testirali ljude, rezultati pokazali koje vrijeme podstiče metabolizam

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Promjena vremena prvog obroka može da bude jednostavan, ali efikasan korak ka boljoj liniji.

Najbolje vrijeme za doručak koje pomaže mršavljenju Izvor: sundayagendas/Shutterstock

Naučnici su u časopisu Nutrients objavili istraživanje u kojem su analizirali podatke iz nekoliko ranijih studija o osobama sa viškom kilograma. Fokusirali su se na poređenje efikasnosti klasične dijete i periodičnog posta, koji se zasniva na konzumiranju hrane u određenom vremenskom okviru.

Rezultati su pokazali da je periodični post, koji podrazumijeva ishranu u tačno određenim satima, donio "značajno bolje rezultate u smanjenju tjelesne mase" u poređenju sa samim ograničenjem kalorija.

Istraživači su ispitali i efekat vremenskog okvira za ishranu koji je trajao u prosjeku od 6 do 10 sati, u kombinaciji sa smanjenim unosom kalorija, na telesnu masu i druge metaboličke pokazatelje. Takođe su analizirali tri različita vremenska okvira - rani, kasni i neodređeni - da bi procijenili uticaj vremena na rezultate.

Prije nego što pročitate ostatak članka, molimo vas da glasate u našoj anketi:

Zaključak je da su osobe koje su prvi obrok imale prije 11 sati, postigle nešto veći gubitak kilograma. Štaviše, početak ishrane prije 11 časova imao je i pozitivan efekat na krvni pritisak.

Periodični post i topljenje masti

Zašto se periodični post pokazao uspješnijim od klasičnog smanjenja kalorija?

Naučnici objašnjavaju da se 6 do 8 sati nakon početka posta tijelo "prebacuje" iz režima skladištenja masti u režim njenog sagorijevanja. Tada organizam počinje da koristi masnoću kao izvor energije.

Studija sugeriše da vremenski period za jelo može da ima dodatnu prednost, jer "hormoni važni za regulaciju metabolizma, dostižu vrhunac lučenja ujutru". Istraživanje potvrđuje i ranije zaključke - vremenski ograničena ishrana obično dovodi do nesvjesnog smanjenja unosa kalorija.

Ako želite da isprobate periodični post, najprije se posavetujte sa ljekarom. Potom odredite svoj vremenski okvir za ishranu i pomoću brojača kalorija pratite svoje navike. Važno je naglasiti da ovaj način ishrane nije pogodan za svakoga.

Istraživanje nije utvrdilo idealno vrijeme za jelo, pa se preporučuje da eksperimentišete sa šestočasovnim ili desetčasovnim okvirima i prilagodite ih sebi. Na primjer, ako prvi obrok uzmete u 10 sati, a završite sa jelom oko 20 časova, imaćete 14 sati posta i 10 sati ishrane.

  • Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavetujte sa stručnjakom.

