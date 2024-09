5 trikova za skidanje najopasnijeg masnog tkiva: Ako imate više od 50 godina, počnite ovo da radite već danas

Pročitajte 5 najboljih trikova za skidanje najopasnijih masti, koje se talože oko unutrašnjih organa.

Ako imate više od 50 godina, i brinete zbog "salceta" oko struka ili na drugim mjestima, stručnjaci vas upozoravaju - vaša pažnja nije usmjerena na pravo mjesto. Masnoća koja se skuplja ispod kože nije toliko opasna, koliko masnoća koja se nalazi u utrobi i okružuje unutrašnje organe.

Prema studiji Univerziteta Ilinois u Čikagu, postoji veza između previše ovakve masti, insulinske rezistencije, poremećaja metabolizma... Mast koja se skuplja oko unutrašnjih organa daleko je opasnija od one koja se skida vježbanjem i promjenama u ishrani.

Kada napunite 50 godina, trebalo bi da počnete da vodite više računa upravo o ovakvom masnom tkivu. Sa godinama, rizik od srčanih bolesti i dijabetesa raste, a povećani nivoi ove masnoće mogu da dodatno zakomplikuju situaciju. Vremenom se i metabolizam usporava i mišići gube masu, zbog čega je 50. godina savršen trenutak da počnete da pazite na ovu vrstu masnoće. Rizik od kardiovaskularnih bolesti raste, a brzina metabolizma se smanjuje kako se bližimo sredini šezdesetih, zbog čega je dobro da postavite osnovu za zdravo starenje.

Registrovana dijetetičarka ispričala je za "Eat this, not that" kako smanjiti masnoću koja se nakuplja oko unutrašnjih organa. Loren Manaker do detalja je opisala kakve promjene u svakodnevnom životu mogu da smanje njen nivo.

Vježbanje, dovoljno sna i smanjivanje nivoa stresa pomažu da se masnoća oko unutrašnjih organa drži pod kontrolom, ali važno je i šta jedete i pijete. Evo koja pića bi trebalo da unosite, a koja da odbijete!

1. Gazirana pića

Čak i jedna čaša dnevno, a nikome to ne djeluje kao mnogo ili previše, može dugoročno da podigne nivo masti oko unutrašnjih organa. Unošenje gaziranih pića povezano je i sa ubrzavanjem procesa starenja, pa nikako nemojte da ih pijete svakog dana.

2. Alkohol

Svaki nutricionista ili ljekar reći će vam da je alkohol "prijatelj" masnih tkiva, podstiče gojenje jer sadrži takozvane prazne kalorije. Manakerova upozorava da je ovo naročito slučaj sa masnim tkivom oko unutrašnjih organa.

"Koktel tu i tamo je u redu, ali previše alkohola može da natjera tijelo da masnoće skladišti kao masno tkivo oko unutrašnjih organa", upozorila je ona.

3. Zeleni čaj

Jedno od najzdravijih pića, zeleni čaj, povezano je sa procesom mršavljenja. Zeleni čaj sadrži polifenole koji podstiču metabolizam, što je posebno važno nakon 50. godine. Jedna studija sprovedana u Kini pokazala je da su odrasli ljudi 12 nedjelja pili zeleni čaj svakog dana, i uspjeli da smanje nivo masnoće nataložene oko unutrašnjih organa.

4. Vještački zaslađivači

Ako pokušavate da smršate, vjerovatno ste ograničili unos šećera, ali vještački zaslađivači zapravo mogu da vam povećaju nivo masti na stomaku i unutar njega.

"Mnogi se oslanjaju na vještačke zaslađivače kada pokušavaju da smršaju, metabolizam se mijenja poslije 50. godine, i pretjeran unos vještački zaslađenih pića može da izazove taloženje masti oko unutrašnjih organa", upozorila je Manakerova.

5. Voda

Nema naučnih dokaza da voda pomaže u otklanjanju masti, ali svi znamo da je dovoljna hidratacija tijela ključna za zdrave procese u organizmu, među njima je i starenje. Pijte dovoljno vode i hidriraćete se, nećete unijeti nijednu kaloriju i daćete organizmu dovoljno tečnosti da na zdrav način prolazi kroz procese koji se u njemu odvijaju.

