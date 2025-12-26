logo
Jedan modni komad ove zime vlada svijetom: Ima moć da promijeni cijeli stajling, žene ga obožavaju

Jedan modni komad ove zime vlada svijetom: Ima moć da promijeni cijeli stajling, žene ga obožavaju

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Ovaj zimski modni trend preuzima primat i pretvara svaku kombinaciju u stajling sa stavom. Evo zašto je postao neizostavan dio sezone.

Leopard print zimski modni hit Izvor: Shutterstock

Ako postoji jedan komad koji ove zime "preuzima" primat u modi, od spontane street style fotke do raskošnih modnih editorijala to je bez dileme leopard mantil.

Ne govorimo o kratkotrajnom trendu, već o pravom modnom ultimativnom komadu za hladne dane koji se vraća čim se pojavi prvi mraz i kada moda poželi malo dodatnog sjaja.

Leopard se vraća u svim verzijama: od fluffy kaputa sa mirisom glamura starog Holivuda, do modernog shearlinga i pony-hair tekstura koje igraju na granici retro estetike i futurističkog minimalizma. Ukratko, leopard mantil ima toliko upečatljiv povratak da ga je nemoguće ignorisati.

Ne treba se čuditi što ga nose najstilizovanije žene današnjice, glumice koje diktiraju "red carpet pravila", modeli koji jednim pojavljivanjem mijenjaju trendove i influenserke koje luksuz prevode na jezik svakodnevice. Leopard mantil ima onu jedinstvenu supermoć: transformiše sve.

Jednostavne farmerke? Odjednom izgledaju modno promišljeno. Slip haljina? Postaje misterozno glamurozna. Skroz crna kombinacija? Dobija samopouzdanje i modnu dramatiku.

I iako ga ove sezone viđamo iza svakog ćoška, istina je da leopard nikada nije bio samo prolazna faza. To je jedno od najdugovečnijih, najsmelijih i najkarakternijih modnih šara ikada. Vrlo je moguće da ga imate u porodičnoj garderobi - u maminoj ili bakinjoj verziji od pre par decenija - jer se leopard ne vezuje za jednu eru. On se stalno mijenja, prilagođava, modernizuje i ostaje vječni klasik, piše Superžena.

Savremeni dizajneri ga danas oživljavaju kroz nove krojeve, raskošnije materijale i elegantnije linije, dajući jednom bezvremenskom komadu sveže, živahne vibracije. A ako leopard nije "vaša životinja", ne brinite. Ove zime podjednako "vreba" i zebra, i cow print, i čitava "divlja" paleta koja obećava zabavu.

Ali trenutno, leopard mantil je glavni lik. Privlači poglede, širi moćnu energiju i instantno podiže svaki autfit na viši nivo. Idealno za sezonu kada moda traži nešto smelije, sjajnije, glamuroznije… nešto sa big winter energy.

Tagovi

moda savjeti

