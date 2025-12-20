logo
Suknja Jelene Rozge je sve što vam treba ove zime: Izdužuje figuru i idealna je za dame preko 30 godina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Jelena Rozga pokazala je kako karirana suknja može biti pravi modni pogodak i tokom zime. Spoj toplih boja, elegantnog kroja i svedenih komada čini ovaj stajling bezvremenskim i ženstvenim.

moderna karirana suknja jelene rozge Izvor: Antonio Ahel/ATAImages
  • Karirana suknja u toplim tonovima pokazuje da i zimi može biti glavni modni adut.
  • Visok struk i midi dužina izdužuju figuru i daju elegantan, ali nosiv izgled.
  • Minimalistička crna rolka i salonke savršeno ističu upečatljivu suknju.

U moru zimskih stajlinga u tamnim i neutralnim tonovima, ova kombinacija pjevačice Jelene Rozge dokazuje da suknja može biti glavni modni adut, čak i u hladnijim danima. Karirana suknja u toplim nijansama žute, braon i ljubičaste donosi dozu razigranosti, ali i sofisticiranosti, što je čini savršenim izborom za dnevne, ali i večernje prilike.

Visok struk i midi dužina dodatno izdužuju figuru, dok blago lepršav kroj daje ženstvenost i lakoću pokreta. Upravo taj balans između elegancije i nosivosti čini ovu suknju pravim modnim pogotkom sezone.

Gornji dio u vidu crne rolke pametno je izabran – jednostavan, sveden i nenametljiv, kako bi sva pažnja ostala na upečatljivoj suknji. Klasične crne salonke dodatno zaokružuju stajling i daju mu notu bezvremenske elegancije.

Pogledajte Jeleninu modnu kombinaciju:

Ova kombinacija je odličan primjer kako jedan dominantan komad može da iznese cijeli outfit, bez potrebe za pretjerivanjem u detaljima. Karirana suknja se tako nameće kao idealan izbor za žene koje žele da izgledaju moderno, ženstveno i samouvjereno, i to uz minimalan trud.

