Svečane haljine za crveni tepih: Obucite se za Novu godinu kao dive u Parizu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Peta sezona serije "Emili u Parizu" upravo je objavljena na Netflixu, a glamurozna premijera u francuskoj prijestonici donijela je raskoš svečanih haljina na crvenom tepihu.

Haljine na crvenom tepihu na premijeri Emily in Paris Izvor: Blanca CRUZ / AFP / Profimedia
  • Premijera "Emili u Parizu" podsjeća nas da svečane haljine nisu rezervisane samo za zvijezde.
  • One su inspiracija za sve nas da u prazničnoj sezoni odaberemo komad koji donosi osjećaj glamura.
  • To može biti mala crna haljina, crvena kreacija koja odiše samopouzdanjem ili elegantan kroj koji naglašava vašu siluetu.

Premijere velikih serija i filmova odavno su postale modne piste na kojima se prepliću tradicija, luksuz i savremeni trendovi.

Najnoviji primjer stigao je iz Pariza, gdje su zvijezde serije "Emili u Parizu" zablistale u haljinama koje su podsjetile publiku zašto svečana moda nikada ne izlazi iz fokusa.

Emili u Parizu
Izvor: Blanca CRUZ / AFP / Profimedia

Lili Kolins odabrala je duboko dekoltiranu kreaciju kuće Armani Privé, koja je spojila klasičnu eleganciju i modernu smjelost. Baršunasti materijal i kroj koji naglašava siluetu pokazali su kako couture haljina može da bude i sofisticirana i zavodljiva.

Lili Kolins
Izvor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Ešli Park se pojavila u crvenoj haljini sa srcolikim izrezom, s potpisom Dolče & Gabana. Njena haljina bila je pravi praznični stejtment - boja strasti i glamura, kroj koji podsjeća na sjaj starog Holivuda, ali sa modernim detaljima koji je čine savršenom za sezonu.

Ešli Park
Izvor: © Marcel / Starface / imago stock&people / Profimedia

Filipin Leroj-Bolije donijela je ono što nazivamo "pariskim šarmom". Njena crna čipkana mini haljina sa dugim, raskošnim šlepom ukrašenim volanima bila je spoj smjelosti i suzdržane elegancije. U kombinaciji sa providnim čarapama i klasičnim salonkama, izgled je bio istovremeno bezvremenski i savršeno francuski.

Filipin Leroj-Bolije
Izvor: Blanca CRUZ / AFP / Profimedia

Svečane haljine nisu samo odjeća – one su priča o glamuru, o trenutku kada se osjećate posebno i kada moda postaje dio atmosfere. One naglašavaju individualnost, ali i povezuju sa tradicijom elegancije. Bilo da je riječ o crvenom tepihu u Parizu ili o prazničnom događaju kod kuće, haljina je uvijek dobar izbor za svečanu priliku.

Filipin Leroj-Bolije
Izvor: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

Francuski pristup svečanoj modi, koji se oslanja na suptilnu eleganciju i bezvremensku siluetu, pokazuje da glamur ne mora da bude prenaglašen. Dovoljno je da haljina ima detalj koji privlači pažnju – čipku, šlep, baršun ili boju koja govori sama za sebe. 

