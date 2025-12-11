logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duks je zabranjen, helanke samo ispod suknje: Poznati kreator otkriva šta treba da obučete za slavu ili praznike

Duks je zabranjen, helanke samo ispod suknje: Poznati kreator otkriva šta treba da obučete za slavu ili praznike

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Kako se obući za slavu: stručni savjeti kreatora Ašoka Murtija! Evo šta treba izbjegavati

Šta (ne treba) obući kad idete na slavu Izvor: Shutterstock

  • Idealne kombinacije haljina, suknji i pantalona za svečanu priliku
  • Koji materijali i komadi su praktični i kako ih stilizovati
  • Odjeća i detalji koje nikako ne smete nositi na slavi

U ovo doba godine slavlja se nižu u nedogled, a jedno od najčešćih pitanja koje muči domaćice jeste – šta pripremiti za prazničnu trpezu. Druga važna stavka jeste – stajling. Tačnije, kako izborom garderobe ukazati poštovanje onima kojima odlazimo u goste.

Pravi odgovor na to pitanje ima renomirani stilista Ašok Murti, koji nam je otkrio ne samo kako izgleda idealan stajling, već i na koje komade odjeće treba zaboraviti ako idete na slavu.

"Ako povod okupljanja proizilazi iz religije, podrazumijeva se da zahtijeva određeni respekt. Zdravorazumski je da pokažete poštovanje prema religiji koju upražnjavate i na taj način slavite. Čak i ako niste vjerujući, a dolazite na takve svečanosti, logično je da se obučete u tom duhu", ističe.

Prema Ašokovim rečima, postoje tri dobre varijante: haljina, suknja ili pantalone sa svečanom bluzom, odnosno trikotaža ili pletenina.

džemper
Izvor: Shutterstock

"Kad smo već kod pletenina, pomenuću da su tvin setovi, tačnije bluza i džemper, koji se stalno vraćaju, vrlo praktično rješenje. Nekako se podrazumijeva da se lijepo kombinuju sa biserima, a neki smjeliji metalni nakit pretvoriće pleteninu iz radne u svečanu odjeću", poručuje.

Stilista se osvrnuo i na izbor odjeće za jači pol.

"Muškarci ne moraju da budu u odijelu, a košulja ne mora da bude bijela. Može i prugasta i karo, može i trikotaža, može košulja plus pletenina ili sako. U obzir dolazi i blejzer, ali sigurno ne može duks. Slava ili Božić nisu prilike u kojima su farmerke dobar izbor, kao ni pantalone za svaki dan. Ipak je potrebno obući klasičnije modele".

večera
Izvor: Shutterstock

Na listu "ne, nikako", kada je riječ o izboru odeće za odlazak na slavu, stilista je uvrstio nekoliko odevnih komada.

"Osim u farmerkama, žene ne bi trebalo da dođu ni u pantalonama od eko kože, a pogotovo ako su u formi helanki. Dona Karan je uvela helanke u modu, ali kao komad koji se nosi ispod nečega. Ako obučete suknju sa prevelikim šlicem, a na sebi imate helanke, nećete biti previše otkriveni. Kad dodate elegantne čizme, imate odličnu kombinaciju. Međutim, kad se nose samostalno, priča je sasvim drugačija", napomenuo je Ašok Murti. 

Tekst: Hello

Možda će vas zanimati

Tagovi

odjeća moda slava slavlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA