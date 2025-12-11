Duks je zabranjen, helanke samo ispod suknje: Poznati kreator otkriva šta treba da obučete za slavu ili praznike

Kako se obući za slavu: stručni savjeti kreatora Ašoka Murtija! Evo šta treba izbjegavati

Idealne kombinacije haljina, suknji i pantalona za svečanu priliku

Koji materijali i komadi su praktični i kako ih stilizovati

Odjeća i detalji koje nikako ne smete nositi na slavi

U ovo doba godine slavlja se nižu u nedogled, a jedno od najčešćih pitanja koje muči domaćice jeste – šta pripremiti za prazničnu trpezu. Druga važna stavka jeste – stajling. Tačnije, kako izborom garderobe ukazati poštovanje onima kojima odlazimo u goste.

Pravi odgovor na to pitanje ima renomirani stilista Ašok Murti, koji nam je otkrio ne samo kako izgleda idealan stajling, već i na koje komade odjeće treba zaboraviti ako idete na slavu.

"Ako povod okupljanja proizilazi iz religije, podrazumijeva se da zahtijeva određeni respekt. Zdravorazumski je da pokažete poštovanje prema religiji koju upražnjavate i na taj način slavite. Čak i ako niste vjerujući, a dolazite na takve svečanosti, logično je da se obučete u tom duhu", ističe.

Prema Ašokovim rečima, postoje tri dobre varijante: haljina, suknja ili pantalone sa svečanom bluzom, odnosno trikotaža ili pletenina.

džemper

"Kad smo već kod pletenina, pomenuću da su tvin setovi, tačnije bluza i džemper, koji se stalno vraćaju, vrlo praktično rješenje. Nekako se podrazumijeva da se lijepo kombinuju sa biserima, a neki smjeliji metalni nakit pretvoriće pleteninu iz radne u svečanu odjeću", poručuje.

Stilista se osvrnuo i na izbor odjeće za jači pol.

"Muškarci ne moraju da budu u odijelu, a košulja ne mora da bude bijela. Može i prugasta i karo, može i trikotaža, može košulja plus pletenina ili sako. U obzir dolazi i blejzer, ali sigurno ne može duks. Slava ili Božić nisu prilike u kojima su farmerke dobar izbor, kao ni pantalone za svaki dan. Ipak je potrebno obući klasičnije modele".

večera

Na listu "ne, nikako", kada je riječ o izboru odeće za odlazak na slavu, stilista je uvrstio nekoliko odevnih komada.

"Osim u farmerkama, žene ne bi trebalo da dođu ni u pantalonama od eko kože, a pogotovo ako su u formi helanki. Dona Karan je uvela helanke u modu, ali kao komad koji se nosi ispod nečega. Ako obučete suknju sa prevelikim šlicem, a na sebi imate helanke, nećete biti previše otkriveni. Kad dodate elegantne čizme, imate odličnu kombinaciju. Međutim, kad se nose samostalno, priča je sasvim drugačija", napomenuo je Ašok Murti.

