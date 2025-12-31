logo
Kako da koža ne izgleda sivo od jake šminke i alkohola: Važni savjeti za njegu prvog dana 2026. godine

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte kako da koža ne izgleda sivo poslije Nove godine – hidratacija, lagana šminka i trikovi za osvježen ten odmah nakon slavlja.

Kako njegovati kožu nakon pijanstva Izvor: Kmpzzz/Shutterstock

  • Alkohol i teška šminka mogu učiniti kožu sivom i umornom, ali hidratacija i brza njega lica pomažu da ten izgleda svježe.
  • Lagani korektor, highlighter i minimalna šminka vraćaju prirodan sjaj i skrivaju tragove umora.
  • Hladan tuš, masaža lica i gel maske za oči pomažu u poboljšanju cirkulacije i momentalnom osvježenju.

Nova godina stiže, a sa njom i doček koji nosi dozu zabave, šarenila i, naravno, čašu više. I dok uživate u slavlju, često zaboravljamo da alkohol i teška šminka mogu ostaviti tragove na koži – sivilo, umor i blagi otok su uobičajeni efekti prvog dana u godini. Ali postoji nekoliko jednostavnih trikova da izgledate svježe i odmorno čak i ako ste prethodnu noć baš malo spavali.

Hidratacija je ključ

Prvi korak je voda i elektroliti. Alkohol dehidrira kožu, pa je važno popiti barem dvije do tri čaše vode odmah nakon buđenja. Dodatak kokosove vode ili napitka sa elektrolitima može pomoći da se nadoknadi izgubljena vlaga i poboljša tonus kože.

Brza njega lica

Umjesto teških pilinga, preporučuje se blagi piling ili maska za osvježenje kože. Maska sa hidratantnim i svjetlećim svojstvima (hijaluronska kiselina, vitamin C) će izvući sivilo sa lica. Nakon toga, nanesite laganu kremu ili serum koji sadrži antioksidante.

Devojka maže kremu na lice
Izvor: Shutterstock

Korektor i osvjetljenje

Ako je podočnjak ipak prisutan, korektor sa svetlom teksturom može napraviti veliku razliku. Nanošenje korektora u trouglastom obliku ispod očiju ne samo da prikriva tragove umora, već vizuelno podiže lice. Dodajte blagi highlighter na jagodice i vrh nosa za svjež i zdrav sjaj.

Lagana šminka za "novo lice"

Umjesto teške podloge, birajte rumenila za obraz i prozirne pudere. One vraćaju prirodan ton kože i ne zagušuju pore, što je posebno važno poslije alkohola. Minimalna šminka često daje efekat "odmorene kože" bolje od punog make-upa.

Žena se šminka
Izvor: Shutterstock

Mini ritual za oči i usne

Otečene oči možete smiriti hladnim oblogama ili gel maskom za oči. Za usne – hidratantni balzam ili lagani sjaj dodaje svježinu i završava izgled.

Bonus savjet: Kratak tuš sa hladnijom vodom i masaža lica pokreću cirkulaciju i trenutno osvježavaju ten.

Sa ovim jednostavnim koracima, prvi dan 2026. može biti trenutak kada koža izgleda odmorno i sjajno, bez obzira na to koliko je sinoć bilo zabavno.

