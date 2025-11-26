Zimski problemi sa kožom? Dermatolozi otkrivaju kako da zaštitite lice i tijelo

Kako hladno vrijeme utiče na kožu i šta možete da uradite odmah? Pročitajte!

Izvor: Shutterstock

Hladan vazduh i grijanje isušuju kožu, dermatolozi otkrivaju kako da je zaštitite.

Ekcem, psorijaza i rozacea češće se javljaju zimi – evo šta pomaže.

Suva koža nije samo estetski problem, već može da vodi do ozbiljnih infekcija.

Niske temperature mogu ozbiljno da utiču na kožu, naročito kako starimo. Suve i iritirane površine koje se perutaju veoma se često javljaju u zimskim mjesecima, a ima i dosta ozbiljnijih slučajeva: ekcem (suve, crvene površine sa bolnim pukotinama), psorijaza (zadebljana koža sa srebrnastim ljuspicama), rozacea (crvenilo i ispupčenja na licu, naročito na nosu i obrazima) i seboreični dermatitis (poznat kao perut na tjemenu, ali može se javiti i oko obrva, nosa i brade).

Dermatolozi upozoravaju da čak i ljudi koji ranije nisu imali problema sa kožom mogu u zrelijim godinama da se suoče sa zimskim tegobama. Kod žena, prvih nekoliko godina nakon menopauze posebno su izazovne, jer pad nivoa estrogena znači i manje prirodne vlažnosti kože.

Zašto je zima teška za kožu?

Zima narušava kožnu barijeru – gornji sloj kože koji zadržava vlagu i štiti od spoljašnjih iritansa. Niske temperature, suv vazduh i grijanje dodatno izvlače vlagu iz kože.

Pojedine navike pogoršavaju stanje:

duge, vruće kupke i često pranje ruku

korišćenje agresivnih sapuna, deterdženata i mirisnih proizvoda

duži boravak napolju

nošenje vune koja iritira osjetljivu kožu

Zanimljivo je da alkoholni gelovi za dezinfekciju ruku nisu toliko isušujući kao sapun i voda, pa su u nekim slučajevima blaži za kožu.

Savjeti za zaštitu kože

Dermatolozi preporučuju sljedeće korake:

birajte kreme i masti, jer losioni pružaju manje vlage

ispucale dijelove namažite vazelinom, pa prekrijte pamučnim rukavicama ili folijom preko noći

koristite ovlaživač vazduha u prostorijama

tuširajte se mlakom vodom, najviše jednom dnevno (po mogućstvu svaki drugi dan)

koristite blage, hidratantne sapune ili tečne gelove za tijelo, izbjegavajte sapun na rukama i nogama gdje nije neophodan

nakon kupanja tapkajte kožu peškirom i namažite kremu dok je još vlažna

Kada potražiti pomoć ljekara

Ne treba ignorisati suvu kožu, naročito u srednjem i starijem dobu. Netretirani suvi dijelovi mogu biti zahvaćeni dermatitisom, preciznije, vrstom ekcema koji se često javlja na nogama starijih osoba i može da dovede do ozbiljnih infekcija poput celulitisa.

Ako se pojavi crven osip koji jako svrbi, obratite se svom ljekaru. U težim slučajevima, lekar će vas uputiti dermatologu.

Važno je znati da pijenje vode nije čarobno rješenje za hidrataciju kože. Normalan unos tečnosti jeste koristan, ali mnogo efikasniji pristup je spoljašnja hidratacija – redovna njega i korišćenje kvalitetnih hidratantnih preparata.