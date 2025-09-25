Kako da bustujete kolagen u 5 koraka? Dermatolozi razbili mit o suplementima i otkrili šta jedino ima smisla

Kako da bustujete kolagen u 5 koraka? Dermatolozi otkrili šta zapravo djeluje na povećanje proteina koji "pegla bore".

“Kolagen“ je velika popularna riječ u svijetu njege kože – i nije teško vidjeti zašto. Pošto je kolagen najzastupljeniji protein u ljudskom tijelu, veoma je važan za lijepu, mladalačku kožu.

“Kolagen je strukturni protein koji čini skelu naše kože“, rekla je dr Hana Kopelman, dermatološkinja iz Njujorka.

"On pruža snagu, elastičnost i čvrstinu – kvalitete koje povezujemo sa mladalačkom, zdravom kožom".

Ali kako starimo, promjene u kolagenu utiču na kvalitet i izgled naše kože. Kako starimo, tako se mijenja i naš kolagen, kaže dr Sungat Greval, dermatološkinja iz San Franciska, te dodaje: "Oko 30. godine, većina ljudi počinje da primećuje vidljive promjene - poput finih linija, prorjeđivanja kože i gubitka čvrstine".

Da stvar bude još gora, kako kolagen u našoj koži stari i oštećuje se, opada i sposobnost našeg tijela da stvara više kolagena.

"Proizvodnja kolagena prirodno opada za oko 1% godišnje počev od sredine dvadesetih godina", rekla je dr Meri Alis Mina, dermatološkinja iz Atlante. "Žene mogu doživjeti pad kolagena od 30% u roku od pet godina nakon menopauze".

Industrija za njegu kože nudi svašta - od kolagenskog praha do kolagenskih seruma, maski i krema koje obećavaju kolagen za održavanje kože koja prkosi starenju.

Ali da li je neki od ovih kolagenskih proizvoda vrijedan vašeg vremena i teško zarađenog novca? Ili postoje bolja rješenja za zaštitu i obnovu vašeg kolagena? Evo je šta su dermatolozi rekli za HuffPost o kolagenskim proizvodima.

Šta dermatolozi misle o preparatima koji sadrži kolagen

Prije svega, postoje dvije različite vrste lokalnih proizvoda za njegu kože sa "kolagenom“: proizvodi koji pojačavaju kolagen i proizvodi koji tvrde da sadrže kolagen (obično morskog porijekla).

Kada govorimo o proizvodima za njegu kože koji tvrde da sadrže kolagen, sa tom konkretnom vrstom proizvoda, postoji samo jedan problem. “Tradicionalni molekuli kolagena su preveliki da bi prodrli kroz kožnu barijeru“, rekla je dr Mina.

Dr Kopelman objašnjava da ako kolagen ne može da prodre kroz kožnu barijeru, neće imati mnogo uticaja na nivo kolagena u vašoj koži. Pritom, to ne znači nužno da je vaša omiljena kolagenska krema za smeće - Iako proizvodi za njegu kože sa kolagenom neće povećati nivo kolagena, ipak mogu pružiti određene koristi vašoj koži.

“Lokalni kolagen i dalje može da hidrira, zagladi i podrži kožnu barijeru“, kaže dr Mina, "ali ne očekujte da će zamijeniti vaš sopstveni kolagen".

Postoji velika razlika između proizvoda za njegu kože koji podstiče kolagen i onog koji tvrdi da sadrži kolagen.

Mišljenja stručnjaka o kolagenskim suplementima su komplikovana. Ako se odlučite da uzimate suplemente kolagena, najbolje je da ostanete dosljedni i da vaša očekivanja budu razumna.

5 koraka podstiče proizvodnju kolagena

Iako kolagenski suplementi mogu potencijalno pružiti dugoročne koristi u održavanju nivoa kolagena, naši stručnjaci naglašavaju da ovi suplementi ne bi trebalo da budu vaš prvi (ili jedini) metod za jačanje i zaštitu kolagena. Evo šta preporučuju:

1. Krema za sunčanje

Ako želite da održite kolagen u zlatnim godinama, važno je ne samo da nadoknadite izgubljeni kolagen, već i da zaštitite kolagen koji već imate. Najveći krivac za ubrzani gubitak kolagena je izlaganje UV zračenju. To je jedan od nekoliko razloga zašto dermatolozi toliko upozoravaju na redovnu upotrebu kreme za sunčanje. Koristite kremu za sunčanje širokog spektra, obojenu mineralima, sa SPF 30 ili većim zaštitnim faktorom svakog dana.

2. Krema sa retinolom

Iako suplementi kolagena mogu pomoći da povećate kolagen, retinoidi zapravo imaju dokazanu reputaciju u jačanju kolagena. Dakle, nabavite kremu sa retinolom.

3. Vitamin C

Vitamin C je još jedan sastojak za njegu kože koji je veoma popularan među dermatolozima. Ovaj antioksidans pomaže u zaštiti i izgradnji kolagena.

Predlaže se da se ujutru koristite serum sa vitaminom C, vitaminom E i ferulinskom kiselinom kako bi se koža (i kolagen) zaštitili od oštećenja iz okoline tokom cijelog dana.

4. Faktori načina života

Iako su krema za sunčanje, retinol i vitamin C najbolji proizvodi koji pomažu u izgradnji i zaštiti kolagena, vodite računa da ne potkopavate njihove napore upuštanjem u kontraproduktivne životne navike.

Nekoliko faktora načina života može ubrzati razgradnju [kolagena] - izlaganje suncu, pušenje, visok unos šećera, loš san i hronični stres su veliki krivci. Preporučuje se uravnotežena ishrana, hidriranje i upravljane stresom.

5. Birajte najefikasnije suplemente

Ukoliko i dalje želite da isprobate dodatak kolagena, treba da pronađete najefikasniji dodatak kolagena. U ljudskom tijelu postoji najmanje 16 vrsta kolagena, ali kada je u pitanju koža, stručnjaci preporučuju da tražite samo dvije vrste kolagena: kolagen tipa I i tipa III.

