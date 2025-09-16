Pet lakih načina da spriječite jesenje opadanje kose

Krhka kosa koja opada veoma je česta situacija s jeseni - a ovo je 5 lakih načina da riješite ovaj problem.

Izvor: Foto: Shutterstock

Krhka i suva kosa je problem sa kojim se suočavaju hiljade žena. Ima tup izgled, brzo se zapetljava, lomi se na vrhovima čak i prilikom češljanja. Takvi pramenovi gube sjaj i živahan izgled, a uobičajeno oblikovanje postaje izazov. A zašto se to dešava i kako vratiti snagu i elastičnost kosi?

Real Simple piše da krhkost može biti rezultat genetike, na primjer, prirodno kovrdžava kosa ima poroznu strukturu, ili može biti rezultat spoljašnjih faktora - agresivnog bojenja, česte upotrebe uvijača i fenova za kosu, nepravilne njege ili čak strogih dijeta. Srećom, većina uzroka je pod našom kontrolom.

1. Koristite proteinske proizvode sa oprezom

Protein (keratin) pomaže u jačanju kose, ali previše njega može imati suprotan efekat. Ako prečesto koristite proteinske maske ili šampone, na kosi se stvara "film“ koji je sprečava da upija vlagu. Kao rezultat toga, vaše lokne postaju suvlje i krhkije.

Najbolja opcija je da naizmjenično koristite proizvode sa keratinom sa hidratantnim proizvodima.

2. Hidrirajte, hidrirajte i hidrirajte

Glavna tajna lijepe kose je vlaga. Barem jednom nedjeljno trebalo bi da pravite hranljive maske ili koristite dubinske regeneratore.

Potražite maske ma bazi:

ši butera - bogata masnim kiselinama i vitaminima

avokado je izvor prirodnih ulja i biotina

glicerin - privlači i zadržava vlagu

aloja vera je bogata antioksidansima i vitaminima A, C i E.

Savjet: Nanesite masku ne samo na dužinu, već i na kožu glave kako biste aktivirali ishranu od korijena.

Ženi opada kosa zbog nedostatka vitamina

Izvor: Shutterstock

3. Budite oprezni sa alatima za stilizovanje

Fenovi za kosu, uvijači za kosu i pegle za ravnu kosu su glavni neprijatelji krhke kose. Visoke temperature uništavaju keratinske veze i pramenovi počinju da se lome.

Uvijek koristite termičku zaštitu prije stilizovanja.

Izbegavajte oblikovanje kose nakon suvog šampona , jer kada zagrijete ostatke, bukvalno "upijate" suvoću u kosu.

, jer kada zagrijete ostatke, bukvalno "upijate" suvoću u kosu. Smanjite temperaturu uređaja: 130–160°C je dovoljno za krhku kosu.

4. Ne zaboravite na makaze

Zvuči kao kliše, ali redovno šišanje vrhova je najlakši način da osvježite kosu.

Ako ignorišete ispucale vrhove, oni će početi da se više cijepaju i na kraju ćete morati da ih šišate više. Optimalno je posjećivati frizera na svakih šest–osam nedjelja.

5. Vodite računa o ishrani

Zdravlje kose počinje iznutra. Nedostatak vitamina i minerala odmah utiče na njeno stanje. Zato:

Uključite masnu ribu (losos, skuša), orašaste plodove i čia seme u svoju ishranu, jer su bogate omega-3 masnim kiselinama.

Uvjerite se da unosite dovoljno vitamina B, gvožđa i cinka.

Izbjegavajte ekstremne dijete, jer dugoročno ograničavanje kalorija ili ugljenih hidrata može dovesti do gubitka kose i njene krtosti.

Izvor: Shutterstock

Krhka kosa nije samo fraza. Samo treba da prilagodite njegu, ograničite loše navike, poput česte upotrebe aparata za stilizovanje, vodite računa o hidrataciji i ishrani, a vaše lokne će vam se zahvaliti snagom i sjajem. Glavno je djelovati sveobuhvatno i sistematski.

(MONDO/Sensa)