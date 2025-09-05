Stepenasta ili ravna kosa? Kako da znate koje šišanje vam bolje stoji prema obliku lica

Niste sigurni da li vam bolje stoji stepenasto ili ravno šišanje? Otkrijte kako da odaberete idealnu frizuru prema licu, gustini i teksturi kose.

Izvor: antoniodiaz/Shutterstock

Ako razmišljate o promjeni frizure, vjerovatno ste se zapitale da li je bolje da kosu ošišate ravno ili stepenasto. Obje varijante imaju svojih prednosti, ali trik je u tome da odaberete onu koja odgovara vašem obliku lica, teksturi i gustini kose, ali i načinu života.

1. Oblik lica kao osnovni vodič

Okruglo lice: Stepenasto šišanje vizuelno izdužuje lice i stvara iluziju tanje konture. Ako se odlučite za slojeve koji počinju ispod brade, dobićete izduženiji efekat i više volumena oko temena.

Ovalno lice: Imate najviše slobode – i ravno i stepenasto šišanje vam mogu dobro stajati. Ako želite klasičan izgled, ravni rez je pun pogodak. Ako volite pokretljivost i volumen, birajte slojeve.

Srcoliko lice: Stepenasti pramenovi oko lica omekšavaju bradu i balansiraju izraženije jagodice i čelo.

Kvadratno lice: Lagani slojevi dodaju mekoću licu i ublažavaju oštrije crte. Ravno šišanje može dodatno istaći vilicu, pa nije najbolja opcija.

2. Gustina i tekstura kose

Tanka kosa: Ravno šišanje može delovati gušće i zdravije, ali ako je preduga, može padati slijepljeno. Lagano stepenovanje daje pokret i volumen bez gubitka forme.

Gusta kosa: Stepenasto šišanje pomaže da se volumen rasporedi i olakša oblikovanje. Ravni rez kod guste kose često djeluje preteško i nezgrapno.

Kovrdžava kosa: Bolje podnosi stepenasto šišanje koje ističe prirodnu teksturu i daje dinamiku. Ravni rez može djelovati kao "teška masa" bez oblika.

Žena kod frizera na šišanju

Izvor: Shutterstock

3. Kako da znate šta je za vas?

Ako volite lako stilizovanje i prirodan pad kose – birajte stepenasto.

– birajte stepenasto. Ako volite preciznost, jasno definisanu liniju i imate ravnu kosu – birajte ravno.

– birajte ravno. Ako imate visoko čelo , šiške u kombinaciji sa bilo kojim šišanjem mogu dodatno pomoći balansu lica.

, šiške u kombinaciji sa bilo kojim šišanjem mogu dodatno pomoći balansu lica. Ako niste sigurni, napravite kompromis: blago stepenasto šišanje samo na krajevima za volumen, ali uz očuvanje pune linije.

4. Kada ste i dalje neodlučni – konsultujte frizera

Profesionalni frizer može procijeniti ne samo oblik vašeg lica i kvalitet kose, već i način na koji se kosa ponaša kad je mokra ili suva. Neka frizura može na slici izgledati savršeno, ali se u stvarnosti potpuno drugačije ponašati. Zato je stručan savjet zlata vrijedan.