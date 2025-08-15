logo
Spas za kosu poslije sunca i mora: 3 prirodne maske koje vraćaju sjaj, jačinu i mekoću, a lako se prave

Spas za kosu poslije sunca i mora: 3 prirodne maske koje vraćaju sjaj, jačinu i mekoću, a lako se prave

Autor Radmila Ilić
0

Isprobajte tri jednostavne domaće maske od avokada, aloe vere i banane koje vraćaju sjaj, jačinu i mekoću kosi isušene suncem i morem.

3 domaće maske za oporavak kose poslije lijeta Izvor: Parilov/Shutterstock

Sunce, so iz morske vode i hlor iz bazena mogu veoma brzo da isuše kosu, učine je lomljivom i bez sjaja. Posebno tokom ljeta, dlaka gubi vlagu, a prirodna zaštitna ulja se ispiraju, zbog čega kosa postaje gruba na dodir i teže se oblikuje. Da biste joj vratili elastičnost, mekoću i zdrav izgled, važno je povremeno je nahraniti dubinskim tretmanima. Prirodne maske su odličan izbor jer ne sadrže agresivne hemikalije, a sadrže hranljive materije koje prodiru u samu dlaku.

Evo tri jednostavna recepta koje možete napraviti kod kuće, sa sastojcima koje vjerovatno već imate.

1. Hranljiva maska od avokada

Sastojci:

  • 1 zreli avokado
  • 1 kašičica maslinovog ulja
  • 1 kašičica meda
  • 1 jaje

Postupak:

Izgnječite avokado, pa dodajte maslinovo ulje, med i jaje. Mešajte dok ne dobijete glatku smjesu. Nanesite masku ravnomerno na kosu od korijena do krajeva. Ostavite da djeluje oko 20 minuta, pa isperite toplom vodom.

Zašto je dobra?

Avokado je bogat vitaminima E i B, koji hrane kosu i vraćaju joj elastičnost. Maslinovo ulje dubinski hidrira, dok med zaključava vlagu u dlaci. Jaje je prirodni izvor proteina, neophodnih za jačanje i obnovu oštećenih vlasi.

Avokado
Izvor: Shutterstock

2. Maska od aloe vere

Ova maska ostavlja kosu glatkom, hidriranom i podstiče njen rast.

Sastojci:

  • 1 list aloe vere
  • 1 kašičica bademovog ulja

Postupak:

Presijecite list aloe vere po dužini, izdubite gel i sitno ga isjeckajte. Dodajte bademovo ulje i dobro izmiješajte. Nanesite smjesu na kosu, a glavu umotajte plastičnom folijom ili kapom za tuširanje. Ostavite da deluje oko 20 minuta, pa isperite toplom vodom.

Zašto je dobra?

Aloe vera dubinski hidrira vlasište, smanjuje iritacije i perut, a zahvaljujući enzimima i vitaminima podstiče brži rast kose. Bademovo ulje je bogato vitaminom E, koji čini kosu mekšom i sjajnijom.

Aloja vera
Izvor: Shutterstock

3. Maska od banane

Sastojci:

  • 1 velika zrela banana
  • 1 kašičica meda

Postupak:

Izgnječite bananu i pomešajte je sa medom dok ne dobijete glatku smesu sličnu pireu. Nanesite masku na kosu i ostavite da djeluje 20 minuta, pa isperite toplom vodom.

Zašto je dobra?

Banana sadrži prirodne šećere, kalijum i vitamine koji omekšavaju kosu i sprečavaju lomljenje. Med pomaže da vlaga ostane zaključana u dlaci, pa kosa ostaje hidrirana i svilenkasta.

