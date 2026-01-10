Pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom: Jak i topao ručak za hladne zimske dane

Napravite jak i topao ručak za hlade zimske dane, po receptu za pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom.
Pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom iz rerne je pravo domaće jelo koje osvaja jednostavnošću i punim ukusom.
Krompir pečen u rerni dobija hrskavu koricu spolja, dok iznutra ostaje mekan, a masnoća od slanine i kobasice daje mu bogatu aromu kojoj je teško odoljeti.
Ovo je jelo koje se lako priprema, ne zahtijeva mnogo sastojaka i savršeno je kada želite topao, zasitan obrok bez komplikacija.
Najbolji rezultat se postiže kada se koristi krompir prethodno kuvan u ljusci, ali se bez problema može praviti i od sirovog krompira.
Tokom pečenja, svi sastojci se polako povezuju, luk omekšava i blago karameliše, a krompir upija ukuse mesa i začina.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 40-45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 200 g slanine
- 200 g kobasice
- 2 glavice crnog luka
- 2 kašike masti
- so i biber po ukusu
- po želji: malo aleve paprike ili suvog začina
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Krompir dobro operite i skuvajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. Ohladite ga, oljuštite i isjecite na kolutove ili krupnije komade.
Ako koristite sirov krompir, isjecite ga tanje i produžite pečenje za 10-15 minuta, uz obavezno miješanje
2. korak: Sjeckanje
Slaninu isjecite na trakice, a kobasicu na kolutove. Crni luk oljuštite i isjecite na rebarca.
3. korak: Miješanje
U veću činiju stavite krompir, slaninu, kobasicu i luk. Dodajte mast, posolite, pobiberite i po želji dodajte alevu papriku. Sve dobro promiješajte.
4. korak: Pečenje
Smjesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, uz povremeno miješanje, dok krompir ne dobije zlatnu boju, a slanina i kobasica postanu lijepo zapečene.
5. korak: Serviranje
Poslužite toplo, samostalno ili uz vlašku salatu od pečenih paprika i fete.
(Stvar ukusa/Mondo)