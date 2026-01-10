logo
Pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom: Jak i topao ručak za hladne zimske dane

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Napravite jak i topao ručak za hlade zimske dane, po receptu za pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom.

Pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom Izvor: Shutterstock

Pekarski krompir sa slaninicom i kobasicom iz rerne je pravo domaće jelo koje osvaja jednostavnošću i punim ukusom.

Krompir pečen u rerni dobija hrskavu koricu spolja, dok iznutra ostaje mekan, a masnoća od slanine i kobasice daje mu bogatu aromu kojoj je teško odoljeti.

Ovo je jelo koje se lako priprema, ne zahtijeva mnogo sastojaka i savršeno je kada želite topao, zasitan obrok bez komplikacija.

Najbolji rezultat se postiže kada se koristi krompir prethodno kuvan u ljusci, ali se bez problema može praviti i od sirovog krompira.

Tokom pečenja, svi sastojci se polako povezuju, luk omekšava i blago karameliše, a krompir upija ukuse mesa i začina.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 40-45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 200 g slanine
  • 200 g kobasice
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 kašike masti
  • so i biber po ukusu
  • po želji: malo aleve paprike ili suvog začina

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir dobro operite i skuvajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. Ohladite ga, oljuštite i isjecite na kolutove ili krupnije komade.

Dodatni savjet:

Ako koristite sirov krompir, isjecite ga tanje i produžite pečenje za 10-15 minuta, uz obavezno miješanje

2. korak: Sjeckanje

Slaninu isjecite na trakice, a kobasicu na kolutove. Crni luk oljuštite i isjecite na rebarca.

3. korak: Miješanje

U veću činiju stavite krompir, slaninu, kobasicu i luk. Dodajte mast, posolite, pobiberite i po želji dodajte alevu papriku. Sve dobro promiješajte.

4. korak: Pečenje

Smjesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, uz povremeno miješanje, dok krompir ne dobije zlatnu boju, a slanina i kobasica postanu lijepo zapečene.

5. korak: Serviranje

Poslužite toplo, samostalno ili uz vlašku salatu od pečenih paprika i fete.

(Stvar ukusa/Mondo)

