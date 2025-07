Kako da izaberete pravu nijansu kose prema tenu i ne pogriješite: Trik koji koristi svaki frizer

Koja nijansa kose vam najbolje stoji prema tenu? Otkrivamo pravilo koje koriste profesionalci da biste zablistali.

Izvor: Shuterstock

Odabir prave nijanse kose može da vas osvježi, podmladi i učini da izgledate blistavo tokom cijelog ljeta. Međutim, ono što stoji vašoj prijateljici možda neće vama – ključ je u nijansi kože. Zato donosimo praktičan vodič koji će vam pomoći da izaberete boju kose u skladu sa tonom i podtonom vašeg tena.

Kako da prepoznate svoj podton kože?

Prije nego što krenete ka frizeru, važno je da znate da li vam je podton topao, hladan ili neutralan. Evo jednostavnog testa:

Pogledajte vene na unutrašnjoj strani ručnog zgloba – ako su plave ili ljubičaste, vaš podton je hladan.

Ako su zelene, imate topao podton.

Ako ne možete da odredite, vjerovatno ste neutralni.

1. Svijetla koža s hladnim podtonom

Ako imate porcelanski ten sa rozikastim ili plavičastim podtonom, idealne su nijanse koje vam neće "isprati" lice:

Platinasto plava

Svijetli pepeo tonovi

Ledeno svijetlo smeđa

Izbjegavajte tople, zlataste nijanse – mogu učiniti da koža izgleda crveno ili umorno.

2. Svijetla do srednje tamna koža s toplim podtonom

Ako vam koža ima zlatni sjaj i lako tamni na suncu, topli tonovi su pravi izbor:

Medeno plava

Zlatno plava

Karamel braon

Ove nijanse naglašavaju prirodnu toplinu kože i daju osunčan, zdrav izgled.

3. Maslinasta koža (neutralan ili topao podton)

Maslinasti ten može da izgleda umorno sa pogrešnom bojom – ali sa pravom nijansom zasijaćete:

Tamno kestenjasta

Topla čokolada

Bronzana sa suptilnim svijetlim pramenovima

Izbjegavajte crvenu i narandžastu jer mogu djelovati vještački na vašoj koži.

4. Tamna koža s toplim ili hladnim podtonom

Tamnoj koži pristaje širok spektar boja, ali sve zavisi od podtona:

Za topli podton: medenobraon, boja karamela, zlatni pramenovi

medenobraon, boja karamela, zlatni pramenovi Za hladni podton: pepeljastobraon, tamno vino, crna sa ljubičastim refleksom

Ne zaboravite: visoki sjaj dodatno naglašava luksuzan izgled kose.

Riječ stručnjaka

Frizerka Milena Đukić, specijalista za koloraciju i vlasnica salona u Beogradu, savjetuje:

"Ljeti je koža prirodno osunčana i to može da utiče na to kako neka boja izgleda na vama. Moj savjet je da klijentkinje biraju nijanse koje nisu više od dvije do tri nijanse svjetlije od njihove prirodne, kako bi kosa izgledala zdravo i prirodno. Takođe, pramenovi oko lica (tzv. 'frejming') mogu da osvježe lice bez velikih promjena."

Savjeti za njegu obojene kose ljeti

Koristite sprejeve sa UV zaštitom – sunce izbjeljuje pigment.

Perite kosu blagim šamponima bez sulfata.

Regenerator i maska bar jednom nedjeljno – ne preskačite!

Izbjegavajte često feniranje i peglanje – toplota dodatno oštećuje boju.

Ljetnji izgled nije stvar trenda, već balansa između vaše kože, očiju i prirodne kose. Prava boja ističe ono najljepše na vama – zato se ne vodite samo modnim stilovima, već i time kako se osjećate.

Bonus savjet: Ako niste sigurni kako će boja izgledati – probajte aplikacije za virtuelnu promjenu boje kose ili polutrajne tonere prije nego što pređete na trajno farbanje.

(Lepa i srećna/Mondo)