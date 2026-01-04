logo
Starinska proja koja se lomi rukama: Ukus djetinjstva na vašoj posnoj trpezi

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte starinski recept za posnu seljačku proju koja će vas vratiti u djetinjstvo.

Starinska proja koja se lomi rukama Izvor: Shutterstock

Ova starinska seljačka proja je mekana iznutra, hrskava spolja, a toliko skromna da joj treba samo projino brašno, voda i malo soli. Savršena je za post, ali i za svaku priliku kada želite nešto domaće i izdašno.

Nekada se ovakva proja redovno služila uz sarmu, svadbarski kupus ili druga teška jela, a danas će jednako dobro “leći” uz ajvar, posnu paštetu od kikirikija ili jednostavno uz šolju jogurta za one koji ne poste. Posebna draž ove proje je što se ne siječe, već lomi rukama, baš kao nekad.

Osnovne informacije

Kuhinja: tradicionalna srpska

Tip jela: posni hljeb/proja

Porcije/Količina: 1 veliki pleh

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 30 + 10 minuta

Ukupno vrijeme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 800 g bijelog projinog brašna (može i žuto, ali bijelo daje autentičan ukus)
  • 750 ml mlake vode
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 kašičice soli
  • 2 kašike ulja za podmazivanje pleha

Priprema:

1. korak: Aktivacija praška za pecivo

U mlaku vodu dodajte prašak za pecivo i dobro promiješajte da se rastvori.

Savjet za post na vodi:

Ako postite na vodi, jednostavno preskočite ulje. Umjesto podmazivanja, pleh obložite pek-papirom - proja se neće lijepiti, a biće lako da je izvadite i izlomite.

 2. korak: Miješanje sastojaka

U posebnoj činiji sjedinite brašno i so, zatim ulijte vodu sa praškom za pecivo. Umijesite rijetko, glatko tijesto.

3. korak: Pečenje

Podmažite pleh sa 2 kašike ulja i izlijte tijesto ravnomjerno. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 225 stepeni oko 30 minuta, dok proja blago ne porumeni.

4. korak: Odmaranje

Kada je pečena, pokrijte je krpom i ostavite je da odmori 10 minuta, pa je izlomite rukama na komade - baš kao što su to nekada radile naše bake.

(Stvar ukusa/Mondo)

