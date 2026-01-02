Brzinske rum kuglice: Provjereni recept za sitne kolače koji se uvijek prvi razgrabe

Isprobajte provjereni recept za sitne kolače koji se uvijek prvi razgrabe - brzinske rum kuglice.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko vam treba desert koji se pravi za čas, ne zahteva rernu i uvijek nestane prvi sa stola, rum bombice su idealno rješenje za svaki put.

Jednostavne su, kremaste i pune ukusa, a priprema je toliko laka da mogu da ih prave i potpuni početnici.

Super su za iznenadne goste, praznike ili kad vam se jednostavno jede nešto slatko bez puno zavrzlame.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: oko 25-30 kuglica

Vreme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: 30-60 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

Smjesa:

400 g mljevenog keksa

125 g margarina

100 g čokolade za kuvanje

150 ml vode

75 g šećera

5 kašičica ruma (može i aroma )

Glazura:

100 g čokolade

2 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Tečni sastojci

U manjoj šerpi zagrijte vodu i šećer dok se šećer potpuno ne rastvori. Dodajte izlomljenu čokoladu i margarin, pa miješajte na tihoj vatri dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.

2. korak: Dodavanje ruma i suvih sastojaka

Sklonite sa vatre i dodajte aromu ruma. Dobro promiješajte, pa smesu postepeno sjedinite sa mljevenim keksom i orasima.

Dodatni savjeti: - Za posnu verziju, koristite posni margarin, posni keks i posnu čokoladu. - Po želji, kuglice možete uvaljati u kokos, mljevene orahe ili kakao umesto glazure.

3. korak: Oblikovanje

Miješajte kašikom ili rukom dok ne dobijete mekanu, ali kompakt­nu masu koja se ne lijepi previše. Od mase oblikujte kuglice željene veličine i ređajte ih na tacnu obloženu papirom za pečenje.

4. korak: Glazura

Za glazuru, otopite čokoladu sa uljem na pari ili tihoj vatri. Svaku kuglicu umočite u glazuru ili je prelijte kašičicom.

5. korak: Hlađenje

Ostavite kuglice u frižideru da se stegnu najmanje 30 minuta.