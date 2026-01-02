Brzinske rum kuglice: Provjereni recept za sitne kolače koji se uvijek prvi razgrabe

Isprobajte provjereni recept za sitne kolače koji se uvijek prvi razgrabe - brzinske rum kuglice.
Ukoliko vam treba desert koji se pravi za čas, ne zahteva rernu i uvijek nestane prvi sa stola, rum bombice su idealno rješenje za svaki put.
Jednostavne su, kremaste i pune ukusa, a priprema je toliko laka da mogu da ih prave i potpuni početnici.
Super su za iznenadne goste, praznike ili kad vam se jednostavno jede nešto slatko bez puno zavrzlame.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: oko 25-30 kuglica
Vreme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja: 30-60 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
Smjesa:
- 400 g mljevenog keksa
- 125 g margarina
- 100 g čokolade za kuvanje
- 150 ml vode
- 75 g šećera
- 5 kašičica ruma (može i aroma )
Glazura:
- 100 g čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Tečni sastojci
U manjoj šerpi zagrijte vodu i šećer dok se šećer potpuno ne rastvori. Dodajte izlomljenu čokoladu i margarin, pa miješajte na tihoj vatri dok ne dobijete glatku, ujednačenu smjesu.
2. korak: Dodavanje ruma i suvih sastojaka
Sklonite sa vatre i dodajte aromu ruma. Dobro promiješajte, pa smesu postepeno sjedinite sa mljevenim keksom i orasima.
- Za posnu verziju, koristite posni margarin, posni keks i posnu čokoladu.
- Po želji, kuglice možete uvaljati u kokos, mljevene orahe ili kakao umesto glazure.
3. korak: Oblikovanje
Miješajte kašikom ili rukom dok ne dobijete mekanu, ali kompaktnu masu koja se ne lijepi previše. Od mase oblikujte kuglice željene veličine i ređajte ih na tacnu obloženu papirom za pečenje.
4. korak: Glazura
Za glazuru, otopite čokoladu sa uljem na pari ili tihoj vatri. Svaku kuglicu umočite u glazuru ili je prelijte kašičicom.
5. korak: Hlađenje
Ostavite kuglice u frižideru da se stegnu najmanje 30 minuta.