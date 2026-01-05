Šta obavezno mora da se nađe na trpezi za Badnje veče? Jela koja donose sreću i blagostanje

Saznajte koja jela obavezno moraju da se nađu na trpezi za Badnje veče zato što donose blagostanje i sreću.

Izvor: Shutterstock

Badnje veče je poseban dan u godini, posvećen porodici, tradiciji i simbolici hrane. Trpeza tog dana ne služi samo za jelo, ona je izraz poštovanja prema precima, simbol blagostanja i priprema za Božić.

Tradicionalno, sve se priprema posno, a svaki sastojak ima svoje značenje i svrhu.

Posna jela i simbolika hrane

Na Badnje veče se posti, a hrana koja se nalazi na stolu pažljivo je birana. Obavezni su razni posni specijaliteti - od ribe, pasulja i prebranaca, do kiselog kupusa, posnih pita, pečene bundeve i turšije. Svako jelo nosi simboliku.

Suvo voće i orašasti plodovi

Trpeza za Badnje veče ne može da prođe bez suvih smokava, šljiva, grožđa, brusnica, oraha, badema i lješnika. Ovi sastojci su bogati zdravim hranljivim materijama i često se čuvaju i poslije večere kao lijek. Tradicionalno se prije početka večere četiri oraha bacaju u četiri ćoška kuće, običaj koji simbolično tjera zle sile i odaje počast precima.

Pravilno postavljanje i običaji

Na stolu se često postavlja božićna svijeća, a ispod tanjira ili u posebnu posudu stavljaju se jabuke, žito, kukuruz, novac, suve šljive i orašasti plodovi - simboli blagostanja u kući.

Trpeza se u nekim krajevima spuštala na pod, kako bi bila bliža dušama predaka, a danas se uglavnom jede za stolom sa prostrtom slamom.

Važan dio večere je porodična zajednica. Niko sa stola ne ustaje dok svi ne završe, a večera se završava u miru i slozi. Ovaj običaj naglašava poštovanje prema precima i važnost porodice.

Izvor: Shutterstock

Šta ne smije da izostane

Dakle, na stolu za Badnje veče obavezno moraju biti:

Posna jela poput ribe, pasulja, kiselog kupusa, prebranaca i posnih pita

Pečena bundeva i turšija

Pogača badnjača i hljeb

Suvo voće i orašasti plodovi

Med i vino (uz simboliku, vino se ne prosipa)

Simbolični predmeti poput svijeće, jabuka, žita, novca i sjemena

Svaki od ovih elemenata ima svoju simboliku, od zdravlja, sreće i berićeta, do povezivanja sa precima i duhovnom zaštitom doma. Badnje veče nije samo posna večera, ono je praznik zajedništva, poštovanja tradicije i spremanja duše za Božić.

(Stvar ukusa/Mondo)