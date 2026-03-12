logo
Genijalan trik za sušenje veša sa peškirom zaludio je svijet: Ubrzava proces, a štedi i struju

Izvor Lepa i srećna
0

Jednostavan trik sa peškirom može ubrzati sušenje veša i smanjiti potrošnju struje. Evo kako pravilno koristiti ovaj popularni savjet za sušilicu.

Trik za sušenje veša uz pomoć peškira Izvor: goodmoments/Shutterstock

  • Suv peškir u sušilici upija dio vlage iz veša.
  • Tako se vrijeme sušenja može znatno skratiti.
  • Peškir treba izvaditi poslije 15–20 minuta.

Sušenje veša u vlažnim uslovima često može postati pravi izazov, a korišćenje sušilice nerijetko značajno povećava račun za električnu energiju. Upravo zato mnogi traže jednostavne načine da ubrzaju sušenje i smanje potrošnju struje.

Jedan od trikova koji posljednjih mjeseci kruži društvenim mrežama podrazumijeva korišćenje običnog, potpuno suvog peškira tokom prvog dijela ciklusa sušenja. Iako zvuči previše jednostavno, mnogi tvrde da ova metoda zaista daje rezultate.

Peškir kao dodatni upijač vlage

Ideja je vrlo jednostavna. Suvi peškir na početku ciklusa djeluje kao dodatni upijač vlage. Dok sušilica počinje da izvlači vodu iz mokre odjeće, peškir upija dio te vlage.

Na taj način smanjuje se količina vode koju uređaj mora da ukloni zagrijavanjem, pa se ukupno vrijeme sušenja može znatno skratiti.

Korisnici na društvenim mrežama tvrde da se vrijeme rada sušilice može smanjiti i do 50 odsto, naročito kada je riječ o manjim količinama veša ili lakšim materijalima.

Profesionalna čistačica Laura Avila objašnjava da peškir ima još jednu važnu funkciju. On pomaže da se razdvoje veći skupovi mokre odjeće u bubnju, što omogućava toplom vazduhu da lakše cirkuliše između tkanina.

Rezultat je brže i ravnomjernije sušenje, posebno kod debljih materijala poput frotira, teksasa ili posteljine, koji se inače suše znatno sporije.

Peškir
Izvor: Shutterstock

Važan detalj: izvadite peškir poslije 15 minuta

Stručnjaci ipak naglašavaju jedan važan detalj. Peškir treba izvaditi iz sušilice poslije 15 do 20 minuta rada.

Do tada je već upio veliku količinu vlage i postao mokar. Ako ostane u bubnju do kraja, više neće pomagati, već može usporiti dalji proces sušenja.

Postupak je vrlo jednostavan:

  • U bubanj stavite mokar veš kao i obično

  • Dodajte jedan potpuno suv peškir preko odjeće

  • Pokrenite standardni program sušenja

  • Poslije 15–20 minuta izvadite peškir i nastavite ciklus

Ova mala promjena može skratiti vrijeme sušenja i smanjiti potrošnju energije, posebno ako često koristite sušilicu.

Žena vadi veš iz mašine
Izvor: Shutterstock

Još jedan trik koji može zamijeniti peglanje

U komentarima na društvenim mrežama pominje se još jedna praktična primjena ove metode.

Ako imate zgužvanu odjeću, a nemate vremena za peglanje, stavite je u sušilicu zajedno sa blago vlažnim peškirom.

Para koja nastaje zagrijavanjem pomaže da vlakna omekšaju i da se nabori isprave, pa odjeća može izgledati urednije bez pegle.

