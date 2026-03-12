logo
Zaboravite na frizera: Prirodni recept koji prekriva sijede i vraća kosi nevjerovatan volumen

Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte kako prirodni tretmani sa crnim lukom, crnim biberom i ljuskama krompira mogu da učine kosu zdravijom, sjajnijom i otpornijom. Jednostavni recepti za njegu kod kuće.

Kako prikriti sijede prirodnim putem Izvor: CGN089/Shutterstock

  • Prirodni sastojci iz kuhinje, poput crnog luka, crnog bibera i ljuski krompira, jačaju kosu i čine je sjajnijom.
  • Losion od crnog luka jača korijen, a maska od crnog bibera stimuliše prirodan pigment.
  • Tretman od ljuski krompira daje tamniji ton i prirodan sjaj.

U narodnoj kozmetici često se koriste jednostavni sastojci koji se već nalaze u kuhinji. Oni mogu pomoći da kosa bude zdravija, sjajnija i otpornija. Iako ne mogu u potpunosti zaustaviti proces pojave sijede kose, ovakvi tretmani mogu doprineti boljoj njezi kose i očuvanju njenog prirodnog izgleda. Jedan od najpoznatijih prirodnih tretmana za kosu je mješavina sa crnim lukom. Crni luk je poznat po tome što može podstaći cirkulaciju u koži glave i ojačati korijen kose.

Losion od crnog luka za jaču kosu

Sastojci:

  • 3 kašike soka od crnog luka,
  • 1 kašika soka od limuna,
  • 1 kašika maslinovog ulja

Priprema i upotreba:

Sve sastojke dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Dobijeni losion nanesite na kožu glave i lagano umasirajte nekoliko minuta. Ostavite da djeluje oko pola sata, a zatim kosu dobro isperite i operite blagim šamponom. Ovaj tretman može pomoći da kosa bude mekša, sjajnija i da djeluje snažnije.

Voda od crnog luka
Izvor: Shutterstock

Maska od crnog bibera protiv sijedih vlasi

U tradicionalnoj njezi kose crni biber se ponekad koristi za stimulaciju kože glave i podsticanje prirodnog pigmenta u kosi.

Sastojci:

  • 1 kašika mljevenog crnog bibera,
  • 1 kašika limunovog soka,
  • pola šolje jogurta

Priprema i upotreba:

Sve sastojke dobro sjedinite dok ne dobijete kremastu smjesu. Nanesite masku na tjeme i rasporedite je po korijenu kose. Ostavite da djeluje oko sat vremena, a zatim kosu temeljno isperite. Ovaj tretman može se koristiti nekoliko puta nedjeljno kao dio rutine za negu kose.

Tretman od ljuski krompira protiv sijedih

Jedan od najstarijih kućnih trikova za njegu kose jeste korišćenje ljuski krompira. Vjeruje se da ova metoda može pomoći da kosa dobije tamniji ton i prirodan sjaj.

Potrebno je oljuštiti nekoliko krompira, a ljuske staviti u oko pola litra vode. Kuvajte ih dok voda ne dobije tamniju boju i postane blago gušća. Nakon toga tečnost ostavite da se ohladi i procijedite je, piše Žena.

Dobijeni preparat nanosi se na kosu nakon pranja. Lagano ga utrljajte u teme i rasporedite po dužini kose. Nakon toga kosu nije potrebno ponovo ispirati vodom.

