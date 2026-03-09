Trik za oporavak: Influenserka tvrdi da pomaže kod suve, lomljive i prorijeđene kose

Influenserka je otkrila jednostavnu rutinu za oporavak oštećene kose. Ovaj prirodni trik, tvrdi, može da pomogne kod suve, lomljive i proređene kose.

Influenserka je podijelila jednostavnu rutinu za oporavak oštećene kose.

Ključ je u nanošenju ulja ruzmarina na tjeme jednom nedjeljno.

Kosa se zatim hidrira maskom i ostavlja preko noći u pletenici.

Farbana kosa često zahtijeva mnogo više pažnje nego prirodna, jer hemijski tretmani mogu da je oslabe, isuše i učine lomljivom. Posebno su problematični blajhanje i često feniranje, zbog kojih kosa lako gubi sjaj, elastičnost i volumen.

Ipak, mnogi tvrde da postoji jednostavan način da se oštećena kosa oporavi, i to uz pomoć potpuno prirodnih sastojaka.

Američka influenserka Ešli podijelila je na društvenim mrežama svoju rutinu za oporavak kose koja je, kako kaže, godinama bila oštećena zbog blajhanja i čestog stilizovanja toplotom.

U videu objavljenom na TikToku pokazala je kako je njena kosa nekada izgledala – tanka, suva i ispucala, a kako izgleda danas, kada je ponovo postala sjajna, gušća i elastična.

Prema njenim riječima, ključ oporavka bio je u jednom jednostavnom koraku koji ponavlja jednom nedjeljno.

Naime, ona prije pranja kose uveče nanosi ulje ruzmarina direktno na teme i duž kose. Ulje lagano umasira u kožu glave, jer vjeruje da na taj način podstiče cirkulaciju i rast kose.

Nakon toga vrhove kose blago navlaži vodom iz raspršivača, a zatim nanese masku za kosu. Kako bi proizvodi imali dovoljno vremena da djeluju, kosu isplete u pletenicu i prespava sa nanijetim preparatima.

Kako tvrdi, ova jednostavna rutina pomogla joj je da oporavi kosu koja je bila ozbiljno oštećena.

"Bez obzira da li imate proređenu, oštećenu ili kosu koja sporo raste, meni je ova rutina riješila skoro sve probleme", rekla je ona u videu.

