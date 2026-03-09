logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trik za oporavak: Influenserka tvrdi da pomaže kod suve, lomljive i prorijeđene kose

Trik za oporavak: Influenserka tvrdi da pomaže kod suve, lomljive i prorijeđene kose

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Influenserka je otkrila jednostavnu rutinu za oporavak oštećene kose. Ovaj prirodni trik, tvrdi, može da pomogne kod suve, lomljive i proređene kose.

Trik za oporavljanje oštećene kose Izvor: New Africa/Shutterstock
  • Influenserka je podijelila jednostavnu rutinu za oporavak oštećene kose.
  • Ključ je u nanošenju ulja ruzmarina na tjeme jednom nedjeljno.
  • Kosa se zatim hidrira maskom i ostavlja preko noći u pletenici.

Farbana kosa često zahtijeva mnogo više pažnje nego prirodna, jer hemijski tretmani mogu da je oslabe, isuše i učine lomljivom. Posebno su problematični blajhanje i često feniranje, zbog kojih kosa lako gubi sjaj, elastičnost i volumen.

Ipak, mnogi tvrde da postoji jednostavan način da se oštećena kosa oporavi, i to uz pomoć potpuno prirodnih sastojaka.

Američka influenserka Ešli podijelila je na društvenim mrežama svoju rutinu za oporavak kose koja je, kako kaže, godinama bila oštećena zbog blajhanja i čestog stilizovanja toplotom.

U videu objavljenom na TikToku pokazala je kako je njena kosa nekada izgledala – tanka, suva i ispucala, a kako izgleda danas, kada je ponovo postala sjajna, gušća i elastična.

@ashley.paiigedeep oiling saved the health of my hair SO much longer and thicker now#oilinghair#dryhair#dryhairtips#dryhairtreatment#deadhair#damagedhair#damagedhairrepair#bleachedhair#hairlossremedy♬ original sound - ashley paige

Prema njenim riječima, ključ oporavka bio je u jednom jednostavnom koraku koji ponavlja jednom nedjeljno.

Naime, ona prije pranja kose uveče nanosi ulje ruzmarina direktno na teme i duž kose. Ulje lagano umasira u kožu glave, jer vjeruje da na taj način podstiče cirkulaciju i rast kose.

Nakon toga vrhove kose blago navlaži vodom iz raspršivača, a zatim nanese masku za kosu. Kako bi proizvodi imali dovoljno vremena da djeluju, kosu isplete u pletenicu i prespava sa nanijetim preparatima.

Kako tvrdi, ova jednostavna rutina pomogla joj je da oporavi kosu koja je bila ozbiljno oštećena.

"Bez obzira da li imate proređenu, oštećenu ili kosu koja sporo raste, meni je ova rutina riješila skoro sve probleme", rekla je ona u videu.

Možda će vas zanimati

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:19
FARBANJE I ŠATIRANJE ZA SEDU KOSU
Izvor: Instagram/we_are_hairdressers
Izvor: Instagram/we_are_hairdressers

Tagovi

influenseri kosa njega savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA