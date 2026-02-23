Zašto treba da nanesete ulje na kosu prije pranja? Zbog ovog trika svi zavide ženama iz Azije

Zašto je dobro da nanesete ulje na kosu prije nego što je operete - ovaj trik žena iz Azije je tajna sjajne i jake kose.

Izvor: Shutterstock

Azijske žene su vijekovima poznate po svojoj dugoj, zdravoj i nevjerovatno sjajnoj kosi zbog jednog tretmana.

Iza toga se krije jednostavan trik koji bi svaka žena trebalo da isproba barem jednom mjesečno ili nedjeljno.

Duga kosa je izvor velikog ponosa za mnoge žene u Indiji, Kini, Japanu ili Koreji, pa one ulažu dodatne napore kako bi osigurale da im kosa ne bude oštećena toplotom, tvrdom vodom ili alatima za oblikovanje koje koriste.

Ajurvedski tretmani ljepote uključuju, između ostalog, upotrebu ulja na koži glave kao nedjeljni tretman prije pranja kose.

Na primjer, u Indiji, gdje je rođena ajurvedska medicina, starije žene brinu o zdravlju kose mlađih članova porodice. One provode mnogo vremena zajedno, povezujući se kao porodica i brinući se o spoljašnjoj, ali i o unutrašnjoj ljepoti. Zato starije žene nanose ulje na kosu svojih ćerki ili unuka, zatim im masiraju kosu i pomažu im da je operu.

Baš kao što se koriste hidratantne kreme i ulja za telo i lice, tako je i kosi potrebna dodatna nega, posebno zato što je izložena uticajima sredine.

Ulje za kosu ne utiče samo na gustinu vaše kose, već i na njen kvalitet. Nakon korišćenja ulja, kosa će biti bogatija i sjajnija, a biće je i lakše oblikovati. Na rast kose snažno utiču četkanje, kao i masaža kože glave, tako da će upotreba ulja pomoći u stimulaciji folikula dlake i opuštanju. S obzirom na to na tržištu postoji mnogo ulja za kosu, malo njih je pogodno za upotrebu na svim tipovima kose.

Zašto treba da nanesete ulje na kosu pre pranja

Izvor: Shutterstock

Ricinusovo ulje

Jedno od najpoznatijih ulja je ricinusovo ulje. Ono se koristi hiljadama godina za smanjenje upale na koži glave i podsticanje rasta kose.

Ulje amle

Još jedno ulje pogodno za masažu kože glave jeste ulje amle - koje možete da nađete u biljnim apotekama. Ovo ulje bogato je vitaminom C. Pored toga što pomaže u stimulaciji rasta kose, pomaže i u liječenju suvog vlasišta.

Pored ovih ulja, možete potražiti i ajurvedska ulja - u njihovoj osnovi su najčešće susamovo ili kokosovo ulje uz dodatke biljaka.

Zašto treba da nanesete ulje na kosu pre pranja

Izvor: Shutterstock

Kako da koristite ulje

Zagrijte nekoliko kapi ulja u dlanovima i nanesite ih na vrh glave, na potpuno suvu kosu.

i nanesite ih na vrh glave, na potpuno suvu kosu. Zatim masirajte kožu glave nekoliko minuta i koristite preostalo ulje da prstima pročešljate vrhove radi dodatne hidratacije.

i koristite preostalo ulje da prstima pročešljate vrhove radi dodatne hidratacije. Za najbolje rezultate ostavite ulje preko noći i isperite ga ujutru.

i isperite ga ujutru. Sljedećeg dana koristite svoj uobičajeni šampon i regenerator i oblikujte kosu kao i obično.

i oblikujte kosu kao i obično. Ponavljajte postupak svake nedjelje i primetićete da će vam nakon svake upotrebe kosa postajati jača i zdravija, a opadanje će se smanjiti.

i primetićete da će vam nakon svake upotrebe kosa postajati jača i zdravija, a opadanje će se smanjiti. Dok koristite ulje, možete koristiti i posebnu četku za masažu kako bi ulje što bolje prodrlo u kožu glave, ali nemojte pretjerivati kako ne biste povrijedili vlasište.

Pogledajte u našoj galeriji koje varijacije dugog boba imaju efekat liftinga:

Vidi opis Zašto treba da nanesete ulje na kosu prije pranja? Zbog ovog trika svi zavide ženama iz Azije Bob frizura sa suprilnim slojevima 3 najbolje frizure za lifting efekat posle 60 čupavi bob sa teksturom bez napora Dugački bob sa šiškama za moderan izgled Dugačka A-linija bob frizura sa elegantnim završetkom Slojeviti dugi bob za dodatni volumen Dugački francuski bob sa razbarušenim talasima Dugi bob sa šiškama za šik izgled Dugi bob sa slojevima koji uokviruju lice Lob dužine do ključne kosti sa mekim slojevima 6 frizura se lako održava a savršene su za žene od 50 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock/DFree Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili fotografija/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: