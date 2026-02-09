Evo kako da dobijete bolje lokne: Nema veze sa figarom, ključ je u stvarima koje svi zaboravljamo

Saznajte kako da izbjegnete najčešće greške u uvijanju kose i postignete dugotrajne, prirodne lokne, bez oštećenja i stresa za kosu.

Izvor: Natalia Bostan/Shutterstock

Najčešće greške u uvijanju kose dolaze iz ignorisanja pravog redoslijeda, količine proizvoda i prirodnog ponašanja kose.

Prebrzo uvijanje nedovoljno suve ili previše opterećene kose vodi do gubitka elastičnosti i slabije dugotrajnosti lokni.

Lokne treba pustiti da se ohlade prirodno, a kosu slušati kada daje signal „dosta“, jer je uvijanje stres za kosu.

Uvijanje kose i lokne jedna su od onih rutina koje radimo mehanički. Pegla ili figaro su tu, ruka zna pokret, a rezultat uglavnom liči na ono što smo zamislili. Ipak, baš ta navika je razlog što mnoge greške prolaze ispod radara. Ne one očigledne, već sitne, sistemske. One koje se ne vide odmah, ali se itekako osjećaju na duge staze.

Uvijamo kosu koja još nije "završila sa pranjem"

Kosa može biti suva na dodir, ali i dalje hidrirana iznutra. Kada u takvom stanju dođe u kontakt s visokom temperaturom, vlaga se pretvara u paru i širi vlas. To ne čujete, ali kosa pamti. Rezultat nije trenutna šteta, već gubitak elastičnosti i dugotrajnosti lokne koji se pojavi tek poslije nekoliko nedjelja. Prava greška nije u temperaturi, već u strpljenju.

Previše se oslanjamo na pravilan alat, a ignorišemo pravilan redoslijed

Često mislimo da je ključ u prečniku figara ili vrsti pegle, ali redosled je podjednako važan. Uvijanje počinjemo s prednjim pramenovima jer su "najvidljiviji", a zapravo su oni najosetljiviji. Profesionalci često rade suprotno, prvo zadnji dijelovi, dok je kosa još hladna i mirna, a tek na kraju prednji pramenovi koji najbrže gube oblik, piše Buro.

Žena kod frizera

Izvor: Molodid Studio/Shutterstock

Ne griješimo u proizvodima, već u količini

Zaštita od toplote nije problem. Problem je kad je ima previše. Preopterećena kosa se ne uvija, već klizi, pa nesvjesno produžavamo vrijeme kontakta s toplotom. Ironično, upravo tako pravimo više štete. Dobar proizvod treba da se ne vidi i ne osjeća, ako znate da je tu, vjerovatno ste pretjerali.

Uvijamo kosu protiv njenog prirodnog ponašanja

Svaka kosa ima svoj "pad" i pravac rasta. Kada ga ignorišemo i silom uvijamo pramenove u suprotnom smjeru, dobijamo kovrdže koje djeluju kruto i kratkog daha. Greška nije estetska, već strukturalna: kosa se stalno vraća u prirodan položaj, pa se oblik brže raspada. Najlepše lokne često nisu najsavršenije, već one koje poštuju logiku kose.

Devojka sa kovrdžavom kosom

Izvor: Shutterstock

Čekamo da se lokna ohladi, ali ne na pravi način

Saveti da se lokne ne "ohlade u ruci" zvuče profesionalno, ali se često pogrešno primjenjuju. Problem je što kosu držimo zategnutu, umjesto opuštenu. Tako se oblik fiksira, ali bez pokreta. Iskusni frizeri znaju: lokna treba da se ohladi u svom prirodnom, slobodnom padu, čak i ako to znači manje kontrole u tom trenutku.

Grešimo u očekivanjima, ne u tehnici

Uvijamo kosu kao da lokne treba da izgledaju isto cijeli dan. A kosa, posebno fina ili hemijski tretirana, ne funkcioniše tako. Kada jurimo postojanost po svaku cijenu, dodajemo još toplote, još proizvoda, još korekcija. Često bi bolji rezultat bio prihvatiti da se frizura mijenja tokom dana i raditi s tim, a ne protiv toga.

Ne primjećujemo kada je kosa već rekla "dosta"

Najveća greška nije pogrešan pokret, već ignoriranje signala. Kosa koja se sporije uvija, brže masti ili gubi sjaj često ne traži novu tehniku, već pauzu. Uvijanje nije samo stil, već stres i kosa, baš kao i koža, ima prag tolerancije.