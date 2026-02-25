logo
Čitaoci reporteri

Kako se pripremaju bukovače? Sve što treba da znate prije nego što počnete da ih kuvate

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Evo šta sve treba da znate o pravilnoj pripremi bukovača. Od načina i dužine kuvanja do začina uz koje se slažu.

kako se pripremaju pečurke bukovače Izvor: Shutterstock

Za vrijeme posta, kada se izbjegavaju meso i mliječni proizvodi, bukovače su odlična alternativa za obrok bogat proteinima i ukusom.

Njihova blaga, mesnata tekstura čini ih savršenim izborom za brze i jednostavne recepte koji obogaćuju posna jela. Bilo da ih kuvate, pržite ili pečete, bukovače mogu postati sočan i aromatičan dio svakog posnog jela.

Priprema za kuvanje

Prije nego što ih stavite na šporet, bukovače temeljno očistite. Umjesto da ih ispirate pod vodom, nježno obrišite vlažnom krpom ili mekanom četkicom, tako zadržavaju prirodnu sočnost i neće se raspasti tokom kuvanja.

Veće pečurke je najbolje isjeći na komade radi ravnomjernog kuvanja, a donji, tvrđi dio stabljike uklonite.

U galeriji ispod možete pogledati posne zamjene za jaja i mliječne proizode, ako postite.

Kuvanje i vrijeme obrade

Kuvanje u vodi: stavite bukovače u šerpu sa vodom koja ih samo pokriva, posolite po ukusu i dodajte po želji biber ili čen bijelog luka.

Kuvajte na srednjoj temperaturi 15–20 minuta, a veće pečurke mogu zahtijevati do 25 minuta. Nakon kuvanja, dobro ih ocijedite u cediljki.

Prženje i dinstanje: za bogat, karamelizovan ukus, zagrijte ulje u tiganju na srednje jakoj vatri i pržite bukovače dok ne porumene i postanu blago hrskave na ivicama, oko 8–12 minuta.

Pečenje u rerni: rasporedite bukovače u jednom sloju, prelijte sa malo maslinovog ulja i pecite na 200 stepeni oko 15–20 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

Uvijek ih začinite na kraju:

So i kisele note (limun, sirće) dodajte tek pred kraj kuvanja da pečurke zadrže prirodnu sočnost.

Začini i kombinacije

Bukovače se odlično slažu sa bijelim lukom, ruzmarinom, timijanom, biberom i malo soli. Takođe, možete dodati soja sos, limunov sok ili malo maslinovog ulja nakon kuvanja za intenzivniji ukus.

Lijepo se kombinuju se sa povrćem, tjesteninama i žitaricama, a mogu se poslužiti i kao samostalno glavno jelo.

Ako vam je potreban recept, ovdje možete da pogledate kako da spremite bukovače da budu kao iz restorana.

gljive pečurke bukovača recept savjeti

