Omiljeno jelo generacijama: Ljevuša po bakinom receptu

Isprobajte bakin recept za ljevušu, starinsku pitu bez kora koja se pravi od skromnih sastojaka. Zbog nje su cijele porodice bile site.

Ljevuša je jedno od onih starih domaćih jela koje je nastalo iz potrebe da se od nekoliko osnovnih sastojaka napravi nešto brzo, ukusno i zasitno.

U vremenima kada se u kuhinji koristilo ono što je već bilo pri ruci – jaja, mlijeko, brašno i malo ulja – naše bake su pravile jednostavne smjese koje su se samo izlile u pleh i pekle u rerni. Upravo po tom načinu pripreme ovo jelo je i dobilo ime.

Iako je skromna po sastojcima, ljevuša je poznata po tome što je nevjerovatno mekana i sočna, naročito kada se na kraju prelije toplim prelivom od mlijeka, putera i pavlake. Zahvaljujući toj jednostavnosti i bogatom ukusu, generacijama je ostala omiljeno jelo koje se priprema brzo, a uvijek uspijeva.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita bez kora

Porcije/Količina: oko 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

5 jaja

100 ml vode

100 ml mlijeka

2 kašike ulja

so po ukusu

5 kašika brašna

Za preliv:

100 ml mlijeka

50 g putera ili masti

2 kašike pavlake

1. korak: Miješanje mokrih sastojaka

U većoj posudi umutite jaja, zatim dodajte vodu, mlijeko i ulje. Posolite po ukusu i sve dobro promiješajte.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

U smjesu postepeno dodajte brašno i mutite dok ne dobijete glatku, blago tečnu masu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

3. korak: Pečenje

Smjesu sipajte u podmazan pleh ili vatrostalnu posudu i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko 30 minuta dok ljeuvša ne dobije zlatnu boju i blago se podigne.

4. korak: Priprema preliva

U međuvremenu pripremite preliv tako što ćete zagrijati mlijeko, dodati puter ili mast da se otopi i umiješati pavlaku.

Ako želite zasitniju varijantu U smjesu možete dodati malo izmrvljenog sira ili rendanog kačkavalja. To će ljevuši dati dodatnu aromu i još bolji ukus.

5. korak: Zalivanje i drugo pečenje

Pečenu ljvušu izvadite iz rerne, ravnomjerno prelijte pripremljenim prelivom i vratite u rernu na još oko 10 minuta.

6. korak: Serviranje

Izvadite iz rerne, ostavite nekoliko minuta da se malo prohladi, pa isjecite na kocke i poslužite dok je topla uz pavlaku ili kiselo mleko.

(Stvar ukusa/Mondo)