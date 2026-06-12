Koncert pod otvorenim nebom u Banjaluci: Prihod od ulaznica ide u humanitarne svrhe

Na krovu Narodnog pozorišta RS biće održan koncert koji spaja džez, sevdah i romsku tradiciju, a sav prihod ide u humanitarne svrhe.

Izvor: Narodno pozorište RS

U nedjelju, 21. juna, sa početkom u 20.30 časova, na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izveden koncert „Svjetski dan muzike na krovu grada“.

"World Music Night nastao je iz jednostavne ideje – da muzika ovih prostora i umjetnici koji su joj mnogo dali kreiraju posebno veče kojim ćemo u našem gradu obilježiti Svjetski dan muzike. Na krovu NPRS-a će kroz pažljivo osmišljen koncertni koncept koji spaja džez, romsku tradiciju, sevdah, mediteranske melodije publika imati priliku da uživa u jedinstvenom muzičkom doživljaju pod otvorenim nebom. Samo muzikom želimo podsjetiti koliko su emocija, naše kulturno nasljeđe i umjetnost oduvijek bili dio svjetske muzičke priče", navode iz Narodnog pozorišta RS.

Na sceni će nastupiti: Combine Quartet (Kombajn kvartet), Marija Šestić, Ninoslav Ademović, Maja Tatić, Antonio Popović. Ulaznice po cijeni od 10 KM u prodaji su od 8. juna, na blagajni Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Sav prihod od ulaznica biće doniran JU Umjetnička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka. U slučaju nepredviđenih okolnosti organizator zadržava prava izmjena programa.