Uspjeh na Sterijinom pozorju: Predstava "Šine" NPRS oduševila Novi Sad

Predstava „Šine“ Narodnog pozorišta Republike Srpske, rađena po tekstu Milene Marković, u režiji Milana Neškovića, uspješno je izvedena sinoć na 71. Sterijinom pozorju u Novom Sadu.

Velika je čast učestvovati na najznačajnijem pozorišnom festivalu na prostoru bivše Jugoslavije, a dugotrajan aplauz kojim je nagrađen ansambl predstave sinoć u Novom Sadu, potvrda je kvaliteta predstave, fantastične igre, kao i uspješne realizacije od strane cijelog tima Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Povodom izvođenja predstave održan je i okrugli sto na kojem su učestvovali: reditelj Milan Nešković, scenograf Dragana Purković Macan, te glumci Boris Šavija, Ilija Ivanović i Sandra Pravuljac.

U predstavi još igraju: Danilo Kerkez, Vojin Topalović, Senad Milanović, Anando Čenić, Anđela Rakočević, Dragana Marić, Anđela Tasić, Dana Poletan i Vladimir Đorđević.

"Drama 'Šine' Milene Marković, napisana 2002. godine, jedna je od onih drama koje vrijeme teško potiskuje i koje svoju aktuelnost zadržavaju godinama. Specifičnim pristupom dramskoj strukturi, kroz jedanaest scena, autorka je uspjela da prikaže tri perioda – prijeratni, ratni i poslijeratni. Upravo kroz ta tri perioda, na izuzetno sugestivan način, ponudila je široku lepezu likova čiji se razvojni putevi oblikuju u zavisnosti od okolnosti u kojima se nalaze", zapisao je povodom premijere, u oktobru prošle godine, dramaturg predstave Aleksandar Vasiljević.