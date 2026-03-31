Teatar fest "Petar Kočić" od 4. do 10. juna u Banjaluci

U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas je održana sjednica Organizacionog odbora 28. Teatar festa „Petar Kočić“, koji će ove godine biti održan od 4. do 10. juna 2026. godine.

Organizator festivala, kao i prethodnih godina, jeste nacionalni teatar Republike Srpske, uz podršku Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i pokroviteljstvo Kabineta predsjednika Republike Srpske. Za selektora ovogodišnjeg izdanja imenovan je prvak Drame Narodnog pozorišta RS Željko Stjepanović.

Iz organizacije je najavljeno da će selekcija predstava, kao i zvanični slogan festivala, biti objavljeni u četvrtak, 2. aprila.

Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović poručio je da će institucija na čijem je čelu nastaviti da podržava ovu manifestaciju.

„Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će i ove godine pružiti punu podršku Teatar festu ‘Petar Kočić’, nastavljajući kontinuitet ulaganja u razvoj i afirmaciju pozorišne umjetnosti, kao i očuvanje kulturnog identiteta Republike Srpske“, izjavio je Golubović.

Direktorica Narodnog pozorišta RS Dijana Grbić istakla je značaj festivala za domaću pozorišnu scenu.

„Teatar fest ‘Petar Kočić’ predstavlja krunu naše pozorišne sezone. Ovogodišnja selekcija, uprkos brojnim izazovima, okuplja najbolja pozorišna ostvarenja iz regiona na jednom mjestu – u nacionalnom teatru Republike Srpske, što nas čini izuzetno ponosnim“, rekla je Grbićeva.

Teatar fest „Petar Kočić“ jedan je od najznačajnijih pozorišnih festivala u Republici Srpskoj, koji svake godine u Banjaluka okuplja istaknuta regionalna pozorišta i umjetnike.