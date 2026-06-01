Evo kako da napravite najmekše domaće knedle sa jagodama po provjerenom bakinom receptu.
Knedle sa jagodama su jedna od onih domaćih poslastica koje mnoge vraćaju u djetinjstvo i podsjećaju na ručkove kod baka. Mekano tijesto od krompira, sočne jagode u sredini i miris prezli sa šećerom, kombinacija su kojoj je teško odoljeti.
Iako djeluju kao komplikovan desert, priprema je jednostavna kada pratite nekoliko osnovnih koraka, a rezultat su mekane knedle koje nestaju sa stola čim ih poslužite.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 40 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 kg bijelog krompira
- 500 g oštrog brašna
- 5 žumanjaca
- 100 ml ulja
- 1 kg jagoda
- 200 g prezli
- šećer po ukusu
Priprema:
1. korak: Kuvanje krompira
Krompir skuvajte u ljusci, pa ga još toplog oljuštite i dobro ispasirajte kako biste dobili glatku smjesu bez grudvica.
Krompir je najbolje kuvati u ljusci jer će tako upiti manje vode, pa će tijesto biti mekše i lakše za oblikovanje.
2. korak: Miješenje tijesta
U prohlađen krompir dodajte brašno i ulje, a zatim umiješajte žumanjca. Sve dobro sjedinite i umijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.
3. korak: Priprema jagoda
Jagode operite, uklonite peteljke i pažljivo ih prosušite ubrusom kako tijesto ne bi postalo previše vlažno.
Bakin recept za knedle sa jagodama
4. korak: Oblikovanje knedli
Uzimajte po kašiku tijesta, rastanjite ga na dlanu, pa u sredinu stavite jednu jagodu. Pažljivo zatvorite tijesto oko voća i oblikujte knedlu.
5. korak: Kuvanje
U većoj šerpi zagrijte oko tri litra vode. Kada voda provri, spuštajte knedle jednu po jednu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu, što je znak da su gotove.
6. korak: Cijeđenje
Kuvane knedle vadite rešetkastom kašikom i ostavite kratko da se ocijede.
7. korak: Serviranje
Na kraju ih uvaljajte u prezle i šećer, pa poslužite dok su još tople.
(Stvar ukusa/Mondo)