Bakin recept za knedle sa jagodama

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Evo kako da napravite najmekše domaće knedle sa jagodama po provjerenom bakinom receptu.

knedle sa jagodama recept Izvor: Shutterstock

Knedle sa jagodama su jedna od onih domaćih poslastica koje mnoge vraćaju u djetinjstvo i podsjećaju na ručkove kod baka. Mekano tijesto od krompira, sočne jagode u sredini i miris prezli sa šećerom, kombinacija su kojoj je teško odoljeti.

Iako djeluju kao komplikovan desert, priprema je jednostavna kada pratite nekoliko osnovnih koraka, a rezultat su mekane knedle koje nestaju sa stola čim ih poslužite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 1 kg bijelog krompira
  • 500 g oštrog brašna
  • 5 žumanjaca
  • 100 ml ulja
  • 1 kg jagoda
  • 200 g prezli
  • šećer po ukusu

Priprema:

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir skuvajte u ljusci, pa ga još toplog oljuštite i dobro ispasirajte kako biste dobili glatku smjesu bez grudvica.

Važno:

Krompir je najbolje kuvati u ljusci jer će tako upiti manje vode, pa će tijesto biti mekše i lakše za oblikovanje.

2. korak: Miješenje tijesta

U prohlađen krompir dodajte brašno i ulje, a zatim umiješajte žumanjca. Sve dobro sjedinite i umijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. korak: Priprema jagoda

Jagode operite, uklonite peteljke i pažljivo ih prosušite ubrusom kako tijesto ne bi postalo previše vlažno. U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno zamrznete jagode za zimu. 

4. korak: Oblikovanje knedli

Uzimajte po kašiku tijesta, rastanjite ga na dlanu, pa u sredinu stavite jednu jagodu. Pažljivo zatvorite tijesto oko voća i oblikujte knedlu.

5. korak: Kuvanje

U većoj šerpi zagrijte oko tri litra vode. Kada voda provri, spuštajte knedle jednu po jednu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu, što je znak da su gotove.

6. korak: Cijeđenje

Kuvane knedle vadite rešetkastom kašikom i ostavite kratko da se ocijede.

7. korak: Serviranje

Na kraju ih uvaljajte u prezle i šećer, pa poslužite dok su još tople. 

