Bakin recept za knedle sa jagodama

Evo kako da napravite najmekše domaće knedle sa jagodama po provjerenom bakinom receptu.

Knedle sa jagodama su jedna od onih domaćih poslastica koje mnoge vraćaju u djetinjstvo i podsjećaju na ručkove kod baka. Mekano tijesto od krompira, sočne jagode u sredini i miris prezli sa šećerom, kombinacija su kojoj je teško odoljeti.

Iako djeluju kao komplikovan desert, priprema je jednostavna kada pratite nekoliko osnovnih koraka, a rezultat su mekane knedle koje nestaju sa stola čim ih poslužite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 kg bijelog krompira

500 g oštrog brašna

5 žumanjaca

100 ml ulja

1 kg jagoda

200 g prezli

šećer po ukusu

1. korak: Kuvanje krompira

Krompir skuvajte u ljusci, pa ga još toplog oljuštite i dobro ispasirajte kako biste dobili glatku smjesu bez grudvica.

Važno: Krompir je najbolje kuvati u ljusci jer će tako upiti manje vode, pa će tijesto biti mekše i lakše za oblikovanje.

2. korak: Miješenje tijesta

U prohlađen krompir dodajte brašno i ulje, a zatim umiješajte žumanjca. Sve dobro sjedinite i umijesite mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. korak: Priprema jagoda

Jagode operite, uklonite peteljke i pažljivo ih prosušite ubrusom kako tijesto ne bi postalo previše vlažno. U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno zamrznete jagode za zimu.

4. korak: Oblikovanje knedli

Uzimajte po kašiku tijesta, rastanjite ga na dlanu, pa u sredinu stavite jednu jagodu. Pažljivo zatvorite tijesto oko voća i oblikujte knedlu.

5. korak: Kuvanje

U većoj šerpi zagrijte oko tri litra vode. Kada voda provri, spuštajte knedle jednu po jednu. Kuvajte ih dok ne isplivaju na površinu, što je znak da su gotove.

6. korak: Cijeđenje

Kuvane knedle vadite rešetkastom kašikom i ostavite kratko da se ocijede.

7. korak: Serviranje

Na kraju ih uvaljajte u prezle i šećer, pa poslužite dok su još tople.

(Stvar ukusa/Mondo)