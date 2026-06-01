Olupina broda iz 18. vijeka otkrila dragocjeni teret kineskog porcelana

Arheolozi su pronašli riznicu kineskog porcelana i evropske robe u olupini broda iz 18. vijeka koji je nedavno pronađen kod obale Norveške, saopštili su vladini i muzejski zvaničnici.

Iz Norveškog pomorskog muzeja navode da su među robom pronađenom u ostacima jedrenjaka bile bijele i plave porcelanske činije, kao i pehari, tekstil, žito i dijelovi lustera.

"Porijeklo i odredište broda nisu poznati, ali je u toku prikupljanje informacija o olupini i teretu", saopšteno je iz Muzeja.

Brod, za koji se vjeruje da je potonuo sredinom 18. vijeka, pronašao je vlasnik firme za spasavanje u moreuzu Skagerak na jugu Norveške, na dubini od oko 600 metara.

"Ovo otkriće nije samo izvanredno, već je i od značajne naučne vrijednosti i pokazuje važan tehnološki napredak u podvodnoj arheologiji", rekao je norveški ministar za klimu i životnu sredinu Andreas Bjeland Eriksen.

(Srna)