Kolijevka Evrope: Kako je atinski Akropolj prije 2.500 godina oblikovao modernu demokratiju i filozofiju

Danas je najpoznatiji kao arheološki lokalitet, ali prije više od 2.000 godina, ovdje su oblikovane ideje koje će zauvijek promijeniti evropski kontinent i utrti put onome što danas zovemo demokratijom filozofijom i umjetnošću.

Akropolj u Atini predstavlja jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Evropi, ali i simbol antičke Grčke. Smešten na stenovitom uzvišenju visokom oko 150 metara, dominira nad prijestonicom ove mediteranske države i već više od dvije i po hiljade godina svjedoči o razvoju ideja koje su oblikovale zapadnu civilizaciju.

Upravo ovde, u antičkoj Atini, razvijaju se temeljidemokratije, filozofije, umjetnosti i arhitekture koji će kasnije postati osnova evropskog identiteta.

Centar helenskog svijeta

Današnji izgled Akropolja potiče iz 5. vijeka prije nove ere, perioda poznatog kao "zlatno doba Atine", kada je grad bio politički i kulturni centar helenskog sveta. Pod vođstvom Perikla pokrenut je ambiciozan građevinski program koji je imao za cilj da pokaže moć i prestiž Atine, ali i da oda počast bogovima.

Centralno mjesto zauzeo je Partenon, hram posvećen boginji Atini, zaštitinici grada. Izgrađen između 447. i 432. godine prije nove ere, ova građevina se smatra vrhuncem antičke arhitekture.

Njegova savršenost nije slučajna, projektovan je tako da iz svake perspektive izgleda idealno: stubovi su blago zakrivljeni, pod je neprimetno izbočen, a proporcije pažljivo izračunate. Nekada je bio ukrašen šarenim skulpturama i frizovima, od kojih se dio danas nalazi u svetskim muzejima.

Ulaz na Akropolj vodi kroz propilej, monumentalnu kapiju koja je predstavljala simboličan prelaz iz profanog u sveti prostor. Sa njegove desne strane nalazi se hram Atine Nike, najstariji primjer potpuno jonskog stila na ovom mjestu, posvećen dvjema boginjama.

Jedna od najsloženijih građevina na Akropolju je Erehtejon, poznat po tremu sa karijatidama, skulpturama žena koje umjesto stubova nose krov. Ovaj hram bio je posvećen brojnim božanstava i povezan sa mitovima o nastanku Atine, uključujući i legendarno nadmetanje između Posejdona i boginje Atine.

Akropolj nije bio izolovan prostor, već dio šireg urbanog i kulturnog sistema. U podnožju se nalazila Agora, mjesto javnog života, gdje su se okupljali filozofi poput Sokrata, Platona i Aristotela. Ideje koje su ovde nastale, racionalno mišljenje, dijalog, političko učešće, postale su osnova evropske intelektualne tradicije.

Tokom vijekova, Akropolj je mijenjao funkcije. Bio je hrišćanska crkva, potom i džamija u vrijeme Osmanskog carstva. Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se 1687. godine, kada je tokom opsade Mlečana došlo do eksplozije koja je teško oštetila Partenon, koji je tada korišćen kao skladište baruta.

Korijen romantizma, neoklasicizma, zapadnoevropske civilizacije

U 19. vijeku, sa buđenjem evropskog interesovanja za antiku, Akropolj postaje simbol kulturnog nasljeđa. Umjetnički pravci poput romantizama i neoklasicizma nalaze inspiraciju upravo u antičkoj Grčkoj, njenoj estetici, mitologiji i ideji harmonije između čovjeka i svijeta.

Mnogi evropski umjetnici, arhitekte i pisci smatrali su Akropolj mestom porijekla evropske kulture.

Danas je ovaj lokalitet pod zaštitom Uneska i predstavlja jedno od najvažnijih kulturnih dobara na svijetu. Ipak, poseta Akropolju danas nije samo obilazak istorijskih ostataka, već susret sa mjestom gdje su nastale ideje koje su oblikovale Evropu, od demokratije i filozofije do umjetnosti i arhitekture.

