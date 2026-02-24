Običaj zbog kog su svi Grci bili na ulicama: Idu na piknike i puštaju zmajeve, a evo šta im to predstavlja (FOTO)

U Grčkoj je juče (23. februara) obilježen Čisti ponedjeljak, prvi dan Velikog posta, kada je običaj i da se odlazi u prirodu gdje se puštaju zmajevi.

Poslije bučne, šarene i vesele sezone karnevala, koja je okončana velikim kostimiranim paradama i spaljivanjem kralja karnevala, u Grčkoj je juče (23. februara) obilježen poseban vjerski praznik, Čisti ponedjeljak (Katara Deftera), prvi dan Velikog uskršnjeg posta.

Ovaj najčešće neradni dan je posvećen otrežnjenju, oslobađanju od grešnih misli i mrsne hrane, i uz tradicionalnu "kulumu", porodični piknik, koji izmami u prirodu, na plaže, u šume i parkove stotine hiljada ljudi širom zemlje.

Za "kulumu" se posebno priprema "lagana", tradicionalna tanka beskvasna pogača, uz tarama salatu, ribui druge posne specijalitete, a uz sve to ide i jedan poseban običaj, kojem se naročito raduju djeca, puštanje zmaja.

Svuda okolo nebo se šareni od raznobojnih papirnih i plastičnih zmajeva, a djeca se najčešće takmiče čiji će zmaj da se uzdigne najviše.

Ovaj običaj karakterističan za Čisti ponedeljak u Grčkoj ima dugu tradiciju. Simbolično puštanje zmaja u visine znači i oslobađanje od grijeha i uzdizanje duše.

Još od antičkih vremena i dionizijskih svetkovina, letenje je označavalo uzdizanje i pročišćenje duše. Sa hrišćanskog stanovišta ono je simbol ljudskog duha koji ljeti u nebo i približava se Bogu.

Slična tradicija postoji i u Kini i drugim azijskim zemljama, gdje se tokom verskih ceremonija i rituala takođe puštaju zmajevi, kako bi se odvratiti demoni. Što veću visinu zmajevi dosegnu, vjeruje se da će to donijeti više sreće.

