Ako volite mačke, postoji grčko ostrvo koje traži volontere da o njima brinu: Zauzvrat dobijate besplatan smještaj

Uslovi su da se mladi mačići očiste, hrane, socijalizaciju, ali i maze. Evo kako da se uključite.

Izvor: Pit Stock/Shutterstock

Provoditi cijeli dan bez ikakvih obaveza, osim da se igrate s mačkama, hranite ih i mazite - za ljubitelje ovih životinja to je ostvarenje sna. A kada se tome doda grčko ostrvo Siros, ljeto i činjenica da je sve besplatno, onda je jasno da je riječ o savršenoj prilici.

Upravo to nude iz azila "Syros Cats" na Sirosu, koji poziva volontere da im se pridruže. Ovaj centar, koji postoji još od devedesetih godina i važi za pionira pokreta za zaštitu životinja na ostrvu, traži fizički sposobne, zrele, zdrave i samostalne osobe spremne da ostanu najmanje mjesec dana i pomognu u radu.

Osnovna misija azila je briga o populaciji uličnih mačaka kroz program sterilizacije, praćenje njihovog zdravstvenog stanja, obezbjeđivanje veterinarske pomoći kada je potrebno i redovno hranjenje.

Među obavezama volontera su čišćenje prostora, hranjenje mačaka, socijalizacija mladih mačića kako bi se pripremili za buduće domove, kao i, ništa manje važno, maženje i druženje sa njima. Iako sve to zvuči kao idealan ljetnji posao, rad ovog i još jednog važnog azila duboko je povezan sa identitetom ostrva.

Zahvaljujući organizacijama "Syros Cats" i "God’s Little People Cat Rescue", odnos mještana prema mačkama promijenio se, od nekadašnje netrpeljivosti do međusobnog poštovanja. Danas ostrvo s ponosom prihvata svoje mačje stanovnike kao dio svog identiteta.

"Želimo da pokažemo svijetu da su životinje važne. Način na koji se odnosimo prema njima govori mnogo o našoj ljudskosti", rekao je za "Greek Reporter" Ričard Bouel, jedan od osnivača drugog azila.

Od izabranih kandidata očekuje se da rade pet sati dnevno, pet dana u nedelji, a zauzvrat dobijaju besplatan smještaj, pokrivene troškove i doručak. Prava mačja idila.

Prijave za predstojeću ljetnju sezonu već su zatvorene, ali oni koji žele da se uključe 2027. godine mogu da očekuju novo otvaranje konkursa na jesen. Preporučuje se da prate zvanični sajt organizacije "Syros Cats" ili se prijave na njihov bilten.

(EUpravo zato)