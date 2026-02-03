Da li mačke sanjaju? Nauka kaže da – i to vrlo živo

Ako ste ikada primijetili kako vaša mačka u snu trza šapama, pomjera brkove ili tiho mjauče, vjerovatno ste se zapitali – da li mačke sanjaju? Odgovor je jasan: da, mačke sanjaju, i to na način vrlo sličan ljudima.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Naučna istraživanja pokazuju da mačke, poput ljudi i pasa, prolaze kroz REM fazu sna (rapid eye movement), koja je direktno povezana sa sanjanjem. Tokom te faze mozak je vrlo aktivan, dok je tijelo opušteno, što objašnjava sitne pokrete koje često primjećujemo dok mačka spava.

Šta mačke sanjaju?

Stručnjaci smatraju da se mačji snovi uglavnom zasnivaju na svakodnevnim iskustvima. To mogu biti scene lova, igre, kretanja po poznatom prostoru ili interakcije s ljudima i drugim životinjama. Drugim riječima, velika je vjerovatnoća da mačka u snu "juri miša", skače za igračkom ili se ponovo nalazi u situacijama koje su joj obilježile dan.

Mačke spavaju između 12 i 16 sati dnevno, a mačići i starije mačke i duže, što znači da značajan dio tog vremena provode upravo sanjajući.

Imaju li mačke noćne more?

Iako ne možemo sa sigurnošću znati šta tačno sanjaju, ponašanje nekih mačaka tokom sna ukazuje na to da mogu imati i noćne more. Naglo trzanje, siktanje, mjaukanje ili buđenje u stanju očite uznemirenosti mogu biti znak da mačka proživljava neprijatan san.

Takvi snovi najčešće su povezani sa stresom, negativnim iskustvima ili promjenama u okruženju. Posebno su osjetljive mačke koje su ranije imale traumatična iskustva, poput udomljenih životinja ili onih koje su prošle kroz period zanemarivanja.

I wonder what Kecil the cat is dreaming about? What do you think@grok?pic.twitter.com/b3vEQPuheC — Desi Anwar (@desianwar)January 19, 2026

Treba li buditi mačku dok ružno sanja?

Veterinari savjetuju oprez. Ne preporučuje se naglo buđenje mačke dok je u dubokom snu, jer može reagovati instinktivno i uplašeno. Umjesto toga, dovoljno je tiho je dozvati ili proizvesti blag zvuk koji će je postepeno probuditi.

Kako pomoći mački da mirnije spava?

Stabilna dnevna rutina, dovoljno igre i sigurno mjesto za spavanje mogu značajno smanjiti stres i poboljšati kvalitet sna. Umorna i opuštena mačka obično ima mirniji san.

Ako se, međutim, uznemiren san ponavlja često ili je praćen promjenama ponašanja dok je mačka budna, stručnjaci preporučuju savjetovanje s veterinarom.

Jedno je sigurno – i dok spavaju, mačke vode bogat unutrašnji život, a njihovi snovi su još jedan dokaz koliko su sličnije ljudima nego što se na prvi pogled čini.