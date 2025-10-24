logo
Britansko istraživanje: Nedostatak sna povećava rizik od demencije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nedostatak sna povećava rizik od demencije, navedeno je u studiji britanskih naučnika.

Nedostatak sna povećava rizik od demencije Izvor: Shutterstock

Konstantno nespavanje ili poremećen ritam spavanja mogu spriječiti mozak da izbacuje otpadne materije, što povećava rizik od demencije, piše "Dejli mejl".

Istraživanja sugerišu da se glimfatični sistem oslobađa "toksičnog materijala" tako što potiskuje cerebrospinalnu tečnost /CST/ koja "kupa" moždano tkivo i kičmenu moždinu kroz mozak održavajući ga zdravim.

Međutim, britanski naučnici, koji su analizirali moždane strukture više od 40.000 odraslih osoba, otkrili su da "poremećaj" glimfatičnog sistema narušava njegovu sposobnost čišćenja, povećavajući vjerovatnoću razvoja demencije.

Kada je taj sistem poremećen, postoji veća vjerovatnoća da se nakupe dva toksična proteina amiloid i tau za koje se zna da se šire kroz mozak i izazivaju probleme sa pamćenjem.

Ovi proteini mogu formirati plakove i spletove koji ometaju funkciju moždanih ćelija i smatra se da pokreću Alchajmerovu bolest, što je najčešći oblik demencije.

Objavljujući svoja otkrića u časopisu "Alchajmer i Demencija", naučnici su rekli da san igra važnu ulogu u glimpatičkoj funkciji, tako da poremećeni obrasci spavanja vjerovatno oštećuju sistem.

Ova otkrića bi alternativno mogla da otvore put ispitivanju da li postojeći lijekovi mogu biti prenamijenjeni ili razvijeni novi, kako bi se poboljšala glimpatička funkcija. 

(Srna)

Tagovi

demencija zdravlje san

