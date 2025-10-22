logo
Mačor "istripovao" da je pas: Pobrkao identitete, video postao hit

Mačor "istripovao" da je pas: Pobrkao identitete, video postao hit

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kada u kući imate i pse i mačke, nije rijetkost da pokupe navike onog drugog.

Mačka se ponaša kao pas Izvor: instagram/spicybobby

Jedna neobična mačka postala je hit na mrežama jer je — umjesto da se ponaša kao ostali pripadnici njene vrste počela da se ponaša kao pas!

Mačor Bob odrastao je okružen psima i toliko se sa njima srodio da sada dahće, trči za lopticom i čak maše repom od uzbuđenja. Mnogi se šale da, kada ga vide, dvoume se da li da kažu "mjau" ili "av av", jer ovaj mačor očigledno "izbrusio" pseće manire do savršenstva!

Pogledajte kako se Bob ponaša: 

Prije nego što je iko i komentarisao, vlasnici su naglasili da je sa mačkom "sve u redu", kao i da ju je pogledao i veterinar za svaki slučaj. 

"Mog psa su odgajile mačke, obožava da sjedi po stolovima, hahaha", "Pseći softver na mačijem hardveru", "Danas sam baš pročitao da mačke ne znaju da su mačke i imaju naviku da imitiraju. Ovo odgovara savršeno tome. Sjajno", "Kakav sladak pas", pisali su ljudi oduševljeno.

Da li su se i vaši ljubimci ikada slično ponašali?

(Mondo.rs)

