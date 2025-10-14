Prvi susret mačke i psa oduševio internet: Umjesto sukoba, uslijedila neočekivana reakcija ljubimaca

Snimak prvog susreta mačke i psa razniježio je ljude na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video snimak koji prikazuje prvi susret psa i mačke privukao je gotovo dva miliona pregleda na internetu, izazvavši veliku pažnju korisnika širom svijeta.

Iako su mnogi očekivali neizbježan sukob, posebno zbog toga što je mačka bila znatno veća od psa, dogodilo se potpuno suprotno. Mačka je legla na leđa i počela da se umiljava, pokazujući time znakove povjerenja i prijateljskog ponašanja.

Reakcija oba ljubimca bila je neočekivano blaga i pozitivna, a snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, uz brojne komentare korisnika koji su izrazili oduševljenje njihovom spontanom i nježnom interakcijom.

Neke mačke su prijateljski nastrojene prema psima zato što su s njima bile socijalizovane još od malih nogu, pa pse doživljavaju kao prijatelje, a ne kao prijetnju. Njihov smiren i samouvjeren temperament takođe im pomaže da se osjećaju bezbjedno i radoznalo, umjesto defanzivno. Kada su psi nježni i pokazuju poštovanje, mačke im lakše povjeruju i češće stvaraju prijateljske i razigrane odnose.