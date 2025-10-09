Zašto mali psi laju na sve, a veliki su flegme? Koliko samo griješimo, ovo nema veze sa rasom

Mali psi su agresivniji, ali ne zato što su "takvi po prirodi", već zato što ih mi, kao vlasnici, pogrešno tretiramo, ističe etolog.

Etolog Alehandro Karejnjo tvrdi da su mali psi najagresivniji zato što ih vlasnici pogrešno tretiraju. Dok mnogi misle da su mali psi po pravilu nervozniji i skloniji lajanju od većih rasa, Karejnjo ističe da uzrok nije u veličini ni u genetici, već u ponašanju ljudi prema njima.

On često na društvenim mrežama dijeli savjete o ponašanju ljubimaca, a u jednom od svojih snimaka objasnio je zašto mali psi djeluju zločestije.

"Mali psi su najglasniji i najagresivniji, to stalno čujem. Ipak, uzrok nije rasa, nije pas sam po sebi, već greške koje mi pravimo u odnosu prema njima", rekao je u snimku.

Naveo je i tri najčešće greške koje vlasnici prave:

Psi kroz naše ponašanje uče kako da tumače svijet. Ako stalno pokazujemo strah ili brigu, i oni će reagovati napeto. Tretiramo ih kao igračke. I mali psi imaju potrebu za prostorom i slobodom, i kao svaka druga rasa, imaju trenutke kada žele društvo i trenutke kada ne žele.

I mali psi imaju potrebu za prostorom i slobodom, i kao svaka druga rasa, imaju trenutke kada žele društvo i trenutke kada ne žele. Izolujemo ih u kući. Mnogi misle da mali psi ne treba da izlaze napolje, ali izolacija ih čini anksioznima i dovodi do problema u ponašanju.

Ponašanje vlasnika kao ključni faktor

Istraživanje objavljeno na platformi Science Direct pokazalo je da ponašanje vlasnika ima presudan uticaj na to da li će pas biti agresivan.

Analizirano je više od 1.200 upitnika o ponašanju kućnih ljubimaca, a rezultati su pokazali da se mali psi češće doživljavaju kao neposlušni, agresivni, razdražljivi i uplašeni.

Vlasnici malih pasa, prema istraživanju, manje se bave obukom i igrom, češće su nedoslijedni u interakciji, a takođe češće pribjegavaju kažnjavanju. Sve to dodatno povećava anksioznost i nesigurnost kod psa.

Zaključak studije je jasan - da bi mali psi bili smireniji i poslušniji, potrebno je manje kazni, a više igre, šetnji i strpljenja. Kakvo je vaše iskustvo? Pišite nam u komentarima.

