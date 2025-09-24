logo
Prodavao pse, nije platio porez: Bijeljinac optužen za utaju 126.000 KM

Prodavao pse, nije platio porez: Bijeljinac optužen za utaju 126.000 KM

Autor Nikolina Damjanić
0

Branko Lazić iz Bijeljine optužen je da je utajio 125.909 KM poreza i tako oštetio budžet Republike Srpske.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Optužnicu protiv njega podiglo je bijeljinsko okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Bijeljini. Terete ga za krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Prema optužnici, Lazić je krivično djelo počinio kao fizičko lice u Bijeljini, u periodu od 1.januara 2019. godine do 31. decembra 2023. godine, piše Glas Srpske.

Navodi se da je postupao u namjeri da izbjegne plaćanje poreskih davanja propisanih Poreskim zakonodavstvom u Republici Srpskoj, propustio da obračuna, prijavi i plati porez na dohodak.

Kako se navodi radi se o porezu za fiskalne godine 2019, 2020, 2021., 2022. i 2023. na ostvarene prilive putem Vestern Junion sistema, Moni Gram i Pej Pala, po osnovu prodaje pasa u inostranstvo.

Kako je precizirano, on je na osnovu pomenute prodaje imao prilive i to u 2019. godini 166.167,60 KM, u 2020. godini 281.133,24 KM, u 2021. godini 305.626,66 KM, u 2022. godini 243.434,49 KM, u 2023. godini 145.926,50 KM.

Kako se navodi on nije podnio poresku prijavu na dohodak u ukupnom iznosu od 1.142.287,49 KM. Precizira se da je on na taj način u fiskalnoj 2019. godini uskratio sredstva na ime javnih prihoda od 16.616,76KM, u 2020. godini 28.113,32 KM, u 2021. godini 30.562,67 KM, u 2022. godini 31.646,48 KM i u 2023. godini u iznosu od 18.970,45 KM. Kako se pojašnjava utajio je ukupno 125.909,68 KM na štetu budžeta Republike Srpske.

(MONDO)

