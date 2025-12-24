logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alarmantno u Monaku: Strah od klizišta digao službe na noge, stanovnici hitno evakuisani

Alarmantno u Monaku: Strah od klizišta digao službe na noge, stanovnici hitno evakuisani

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Vlasti u Monaku i susjednom Bozoleju pokrenule su preventivnu evakuaciju više domaćinstava u srijedu, 24. decembra, zbog straha od mogućeg klizišta u blizini nekadašnjeg Koledža Šarl III.

Klizište u Monaku Izvor: Anadolija/Aytac Unal

Vlasti u Monaku i susjednom Bozoleju pokrenule su preventivnu evakuaciju više domaćinstava u srijedu, 24. decembra, zbog straha od mogućeg klizišta u blizini nekadašnjeg Koledža Šarl III.

Upozorenje je prvi put izdato u utorak, 23. decembra, kada su stanovnici dobili obavještenja od Vlade Monaka i Grada Bozoleja, sa savjetom da se pripreme za preventivnu evakuaciju.

Do sredine popodneva na Badnji dan, policija, vatrogasci i kneževi karabinjeri obezbedili su put koji vodi ka bivšem koledžu, u blizini tornja Odeon, i započeli organizovanu evakuaciju ugroženog naselja. Ulica Avenue de l’Annonciade ostaje zatvorena za saobraćaj do daljeg.

Manji broj stanara iz zgrada Le Point du Jour i Virginia Plaza, kao i dve nekretnine u Ulici Boulevard Guynemer, privremeno je izmešten. Onima koji nemaju alternativni smeštaj obezbeđen je boravak u hotelima.

Konferencija za novinare održana je 24. decembra u zgradi Ministarstva države Monaka. Savetnica vlade i ministarka za opremu Selin Karon-Dađoni iznela je najnovije informacije zajedno sa podprefektkinjom oblasti Nice Montagne, Lorom Rejno, ministrom socijalnih pitanja i zdravlja Kristofom Robinoom, kao i potpukovnikom Tonijem Varom, komandantom karabinijera i vatrogasaca Monaka.

Vlada je još 20. decembra saopštila da će učenici Srednje škole Albert I, koji ove godine pohađaju nastavu u zgradi bivšeg Koledža Šarl III, drugi dio školske godine započeti onlajn u januaru, upravo zbog bezbjednosnih rizika.

 (Monaco Daily News/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Monako klizišta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ