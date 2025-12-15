Talentovani štoper Partizana Nikola Simić na meti klubova iz Španije i Francuske.
Kada se priča o talentovanim fudbalerima FK Partizan od čije prodaje bi klub mogao da se "izvuče" iz krize najviše se spominju kapiten Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić. Međutim, možda je "zlatna koka" fudbaler o kome se daleko manje pričalo, a kog sve češće na utakmicama u Humskoj prate skauti drugih klubova.
U pitanju je štoper Nikola Simić (18) koji je još krajem prošle sezone počeo da dobija priliku kod Srđana Blagojevića, da bi potom postao standardan u srcu odbrane.
Ni Ugrešić, a ni Dragojević: Ovo je "zlatna koka" Partizana koju prate skauti širom Evrope
Talentovani defanzivac sa Uba, koji se najbolje snalazi na mjestu lijevog štopera, pokazao je da je pravi moderan štoper. Ne samo da je čvrst u duelima (kako na zemlji tako i u vazduhu), nego se ističe i po odličnoj pas igri i ne libi se da iz zadnje linije šalje lopte naprijed, što radi u visokom procentu uspješnosti i ne čudi što ga sve više klubova prati.
Tako su njegovu partiju protiv Javora pratili skauti Sevilje, da bi na utakmici protiv Napretka u Humskoj sjedili i skauti Monaka, piše "Žurnal". S obzirom na to da su ne tako davno odveli i Strahinju Pavlovića, kao i da je crno-bijela fudbalska škola poznata po tome da zna da iškoluje defanzivce, možda se Partizanu smiješi još jedan transfer u Kneževinu. S tim da su s Pavlovićem prošli put požurili u Monaku i olako ga se odrekli.
Ovaj mladi fudbaler je do sada odigrao inače 34 utakmice za Partizan i zabeležio je po gol i asistenciju. Za sada nije poznato za koju svotu novca bi ga Partizan pustio da ode, ali znamo da su crno-bijeli u krizi i da neće biti iznenađenje ako Nikola Simić već tokom ove zime napusti klub kome je potreban novac i za evro-licencu.