logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ni Ugrešić, a ni Dragojević: Ovo je "zlatna koka" Partizana koju prate skauti širom Evrope

Ni Ugrešić, a ni Dragojević: Ovo je "zlatna koka" Partizana koju prate skauti širom Evrope

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Talentovani štoper Partizana Nikola Simić na meti klubova iz Španije i Francuske.

Monako i Sevilja žele Nikolu simića iz Partizana Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kada se priča o talentovanim fudbalerima FK Partizan od čije prodaje bi klub mogao da se "izvuče" iz krize najviše se spominju kapiten Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić. Međutim, možda je "zlatna koka" fudbaler o kome se daleko manje pričalo, a kog sve češće na utakmicama u Humskoj prate skauti drugih klubova.

U pitanju je štoper Nikola Simić (18) koji je još krajem prošle sezone počeo da dobija priliku kod Srđana Blagojevića, da bi potom postao standardan u srcu odbrane.

Talentovani defanzivac sa Uba, koji se najbolje snalazi na mjestu lijevog štopera, pokazao je da je pravi moderan štoper. Ne samo da je čvrst u duelima (kako na zemlji tako i u vazduhu), nego se ističe i po odličnoj pas igri i ne libi se da iz zadnje linije šalje lopte naprijed, što radi u visokom procentu uspješnosti i ne čudi što ga sve više klubova prati.

Tako su njegovu partiju protiv Javora pratili skauti Sevilje, da bi na utakmici protiv Napretka u Humskoj sjedili i skauti Monaka, piše "Žurnal". S obzirom na to da su ne tako davno odveli i Strahinju Pavlovića, kao i da je crno-bijela fudbalska škola poznata po tome da zna da iškoluje defanzivce, možda se Partizanu smiješi još jedan transfer u Kneževinu. S tim da su s Pavlovićem prošli put požurili u Monaku i olako ga se odrekli.

Ovaj mladi fudbaler je do sada odigrao inače 34 utakmice za Partizan i zabeležio je po gol i asistenciju. Za sada nije poznato za koju svotu novca bi ga Partizan pustio da ode, ali znamo da su crno-bijeli u krizi i da neće biti iznenađenje ako Nikola Simić već tokom ove zime napusti klub kome je potreban novac i za evro-licencu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Monako transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC