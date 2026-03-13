Zvezda skočila na tabeli poslije pobjede protiv šampiona Evrope: Plej-of Evrolige opet na korak

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Crvena zvezda je pobjedom nad Fenerbahčeom napravila ogroman korak ka plasmanu ne samo u doigravanje, već u četvrfinale Evrolige.

Tabela evrolige poslije pobjede zvezda na fenerbahceom Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde savladali su aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige i tako su napravili ogroman korak ka plasmanu u doigravanje elitnog evropskog takmičenja.

Na kraju je bilo 79:73, a ovo je bila 18. pobjeda Crvene zvezde ove sezone što je crveno-bijele u ovom momentu diglo na peto mjesto na tabeli. Čekamo da videimo da li će u "Blaugrani" pobijediti Barselona ili Hapoel, pa da vidimo ko će se sa 18 pobjeda pridružiti crveno-bijelima na diobi petog mesta. Trenutno djeluje da je Hapoel mnogo bliži tome.

Iako mnoge tabele drže Zvezdu i dalje na šestom mjestu zbog manje odigranih mečeva Hapoela Zvezda ima više bodova, mada je Hapoel realno u boljoj poziciji. Ipak, gledaju se bodovi zvanično, a njih crveno-bijeli imaju više. Pogledajte trenutno tabelu Evrolige:



Crveno-bijeli su tako, mada samo donekle, anulirali bolan poraz od Bajerna u prethodnom kolu Evrolige i sada djeluje da su jako blizu plasmanu u Top 10. Ipak ova pobjeda donosi nadu da je Crvena zvezda sposobna i za više, za direktan plasman u Top 6 i u četvrtfinale.

Valensija, Real Madrid i Olimpijakos sa po 20 pobjeda su daleko od crveno-bijelih i dalje, a Fenerbahčes a 22 trijumfa je nedodirljiv na prvom mjestu, tako da u Top 4 Zvezdu vodi samo čudo.

Crvena zvezda do kraja regularnog dijela sezone u Evroligi igra sa Panatinaikosom, Baskonijom, Barselonom, Partizanom. Parizom, Asvelom i Real Madridom.

Zakucavanje Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Fenerbahče
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

