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Zvezda potrošila još dva miliona evra: Kupila napadača za kog ima još jače ponude

Zvezda potrošila još dva miliona evra: Kupila napadača za kog ima još jače ponude

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je otkupila Džeja Enema za dva miliona evra, a on će biti ključni igrač u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Crvena zvezda otkupila Džeja Enema Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je otkupila Džeja Enema za dva miliona evra, potvrđeno je za MONDO. To se i očekivalo još od zimus kada je Holanđanin stigao na pozajmicu iz OFK Beograda i za kratko vrijeme je potvrdio da se radi o vrlo kvalitetnom fudbaleru na kog Dejan Stanković i te kako računa za narednu sezonu.

Enem će biti registrovan za kvalifikacije za Ligu šampiona i trebalo bi da bude prvi izbor pošto će Marko Arnautović imati obaveze s reprezentacijom Austrije na Svjetskom prvenstvu, poslije čega ga sigurno čeka i malo duža pauza.

Takođe, biće zanimljivo vidjeti da li će Zvezda uspjeti da odoli ponudama za Enema za koga već ima interesovanja. Generalni direktor Zvezdan Terzić pričao je već o tome da za njega postoji ponuda od sedam miliona evra iz Bundeslige, koja je za sada odbijena, međutim nije isključeno da će poslije kvalifikacija biti i većih.

Kako je Enem igrao za Zvezdu?

Enem (23) je inače đak Ajaksa u kome nije uspio da dođe do prvog tima, tako da je preko Italije (Venecija, Pezaro) i Kipra stigao do Srbije u kojoj je ostavio odličan utisak u dresu "romantičara" tokom jeseni 2025. godine. Zvezda je potom dovela za 400 hiljada evra na pozajmicu, a sada ga otkupljuje za još dva miliona.

Odigrao je ukupno 16 utakmica za crveno-bijele i postigao je šest golova i asistirao je za još dva.

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Tagovi

Džej Enem FK Crvena zvezda

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