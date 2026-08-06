Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković postigao je gol za 16 sekundi, čime je postao najbrži strijelac u Evropi ove sezone.

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković postigao je najbrži gol u Evropi ove sezone. Njemu je bilo potrebno samo 16 sekundi da u dresu Anderlehta zatrese mrežu PAOK-a na "Tumbi" u Solunu, čime je šokirao domaće navijače koji su se nadali malo drugačijem startu meča.

Vidi opis Mihajlu Cvetkoviću trebalo 16 sekundi za gol, najbrži u Evropi ove sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Čim je lopta krenula sa centra vraćena je golmanu Anderlehta Kosemansu, koji je poslao u kazneni prostor, tamo je nastao "džumbus" koji je najbolje iskoristio Mihajlo Cvetković.

Dodao mu je loptu Lansana, Cvetković je napravio nekoliko koraka i onda odličnim udarcem završio akciju. Pogledajte i kako:

Mihajlo Cvetković dao gol za Anderleht. Izvor: TV Arena sport

Ovo je inače drugi gol koji je Mihajlo Cvetković postigao ove sezone, nakon što je i protiv Hamarbija u revanšu drugog kola Lige Evrope (3:1) bio strijelac. Prošle sezone je u prvom timu Anderlehta zabeležio devet golova, dok je prije toga dvije sezone proveo u Čukaričkom.

Podsjetimo, ovog ljeta nije igrao za omladinsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu zbog toga što mu klub iz Brisela to nije dozvolio.

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Pogledajte 00:24 Čukarički, Radnički Niš Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)