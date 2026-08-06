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Mihajlu Cvetkoviću trebalo 16 sekundi za gol, najbrži u Evropi ove sezone

Mihajlu Cvetkoviću trebalo 16 sekundi za gol, najbrži u Evropi ove sezone

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković postigao je gol za 16 sekundi, čime je postao najbrži strijelac u Evropi ove sezone.

mihajlo cvetkovic dao gol za anderleht poslije 16 sekundi Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovani srpski napadač Mihajlo Cvetković postigao je najbrži gol u Evropi ove sezone. Njemu je bilo potrebno samo 16 sekundi da u dresu Anderlehta zatrese mrežu PAOK-a na "Tumbi" u Solunu, čime je šokirao domaće navijače koji su se nadali malo drugačijem startu meča.

Čim je lopta krenula sa centra vraćena je golmanu Anderlehta Kosemansu, koji je poslao u kazneni prostor, tamo je nastao "džumbus" koji je najbolje iskoristio Mihajlo Cvetković.

Dodao mu je loptu Lansana, Cvetković je napravio nekoliko koraka i onda odličnim udarcem završio akciju. Pogledajte i kako:

Mihajlo Cvetković dao gol za Anderleht.
Izvor: TV Arena sport

Ovo je inače drugi gol koji je Mihajlo Cvetković postigao ove sezone, nakon što je i protiv Hamarbija u revanšu drugog kola Lige Evrope (3:1) bio strijelac. Prošle sezone je u prvom timu Anderlehta zabeležio devet golova, dok je prije toga dvije sezone proveo u Čukaričkom.

Podsjetimo, ovog ljeta nije igrao za omladinsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu zbog toga što mu klub iz Brisela to nije dozvolio.

BONUS VIDEO:

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00:24
Čukarički, Radnički Niš
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Mihajlo Cvetković Anderleht

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