"Želim da sanjam i naporno radim kako bih pomogao timu": Cvetković otrkio sa kojim igračem jedva čeka da zaigra

Mihajlo Cvetković je debitant u reprezentaciji Srbije i veoma je ponosan zbog poziva selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Reprezentacija Srbije putuje u Beč gdje će se boriti za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija. Timu Dragana Stojkovića Piksija pomoći će i debitanti, a među njima se nalaze i Mihajlo Cvetković i Ognjen Mimović. Cvetković je po dolasku u nacionalni tim otkrio da najbolje poznaje Andriju Maksimovića, te jedva čeka da ponovo zaigra sa njim u tandemu.

Momak koji nosi dres Čukaričkog i ima tek 18 godina dobio je poziv da obuče dres nacionalnog tima. Tim povodom je rekao: "Osjećaj je izvanredan, trenutno nema treme, neće je biti i na terenu" kaže uz osmijeh Mihajlo Cvetković za FSS. "U kamp sam ušao sa Andrijom Maksimovićem, dočekao nas je selektor, poželio sreću. sve je sada na meni."

Reprezentacija Austije neće biti lak rival, a naročito bi trebalo uzati u obzir da je meč od velikog značaja za tim Srbije. "Sigurno će biti teško, u fudbalu odavno nema lakih rivala, oni su dobra reprezentacija. Vjerujem ipak u naš kvalitet, sastav koji imamo i vjerujem da možemo da pobijedimo u obje utakmice. Iskreno se nadam da će biti tako, imamo u Beču veliku dijasporu, pozivam ih da nas podrže."

Tek je postao punoljetan, a ima veliko iskustvo u seniorskom fudbalu, u dresu Čukaričkog i evropskom kroz Ligu konferencije. I nema sumnje da mu to mnogo znači pred iskušenja u dresu najbolje reprezentacije. "Sigurno mi znači, ipak u tim evropskim kupovima nastupaju elitni igrači. Koristiće mi te neke situacije koje imam u glavi, mogu da mi pomognu, to neko stečeno iskustvo."

Tek je proslavio punoljetstvo, a još pre 18-te godine uspio je da postigne gol u mečevima protiv Crvene zvezde i Partizana. "Nisam u tim trenucima razmišljao o tome, jednostavno to je moj dio posla, da postižem golove. I raduje me svaki gol u našoj ligi."

Ipak, ono što je reprezentacija omogućila ovom mladom momku iz Čukaričkog je to da igra sa fudbalerima koji su stariji po godinu ili dvije dana od njega. "Velika korist za mene, jer se radi o izvanrednim momcima i igračima. Sa mnom je ovdje Andrija Maksimović, ali ima dosta igrača koji su veoma talentovani i vjerujem da će brzo postati A reprezentativci. Poželeo bih momcima sreću na ovom turniru koji igraju za plasman na Evropsko prvenstvo, dobre rezultate protiv Izraela, Belgije i Norveške."

Bio je odličan tandem sa Andrijom Maksimovićem u nižim kategorijama, sada ostaje da to dokažu i u seniorskom uzrastu. "Zajedno smo bukvalno od 2021. godine u reprezentativnim selekcijama, dvije godine kasnije smo na Evropskom prvenstvu za kadete stigli do četvrtfinala, igrali smo zajedno i na Prvenstvu Evrope koje se održavalo na Kipru kada smo stigli do polufinala. Jedva čekam da se zajedno nađemo na terenu i u A selekciji."

Zauvijek će ostati upamćeni veliki uspjesi sa reprezentacijom, a posebno mjesto zauzima utakmica u polufinalu Prvenstva Evrope protiv Portugalije. "I danas kada se sjetim svih dešavanja, teško mi padne. Imali smo dva gola prednosti do pred sam kraj meča, a onda primili dva gola. To je draž fudbala, nažalost osjetili smo onu gorku stranu, ali zato je fudbal to što jeste. Čuo sam se sada sa Matijom Popovićem, Veljkom Milosavljevićem koji igraju kvalifikacioni turnir za Prvenstvo Evrope U19 koje će biti održano u Rumuniji, mogu i bez mene, imaju ogroman kvalitet da izbore plasman među osam najboljih u Evropi."

Dolaskom u A tim sada ima nove snove, posle Austrije, Srbiju očekuju izazovi u kvalifikacijama za Mundijal, dueli protiv Albanije, Engleske… "Na meni je da sanjam i naporno radim kako bih mogao nacionalnom timu da pomognem, ali jedan san sam ostvario, ovdje sam u A selekciji. Presrećan sam, biti ovdje među ovim igračima privilegija je. Istina nema trenutno Mitrovića, žao mi je zbog toga, ali tu je Vlahović, volim da gledam njegove partije" rekao je Mihajlo Cvetković.

Reprezentacija Srbije prvu od dvije utakmice protiv Austrije igra 20. marta od 20.45 u Beču. Naredni meč rezervisan je za Beograd gdje će 23. marta od 18 sati tim selektora Stojkovića dočekati Austriju.